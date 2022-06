¡Qué ‘pecao’! Se enamoraron por internet y en persona no se reconocieron

Iris llegó al aeropuerto con un lindo detalle para Fede. TikTok

Es muy común saber de parejas que se conocen por medio de internet y se enamoran. Y, claro, en algunas ocasiones este amor va más allá de la pantalla para conocerse en persona.

Sin embargo, ese primer encuentro no siempre sale como se planea y este es un gran ejemplo de eso.

En la red social de TikTok se hizo viral un video en el que una joven estaba esperando a su novio que conoció en Internet. Pero en aquel ansiado primer momento de verse pasó lo impensable: ninguno de los dos se reconoció y tuvo que pasar cierto tiempo para que se dieran cuenta de que habían estado cerca.

Pero Fede nada que aparecía por ninguna parte. TikTok

Esta grabación fue publicada en el perfil de una joven mexicana llamada Iris. Ella había conocido a un extranjero llamado “Fede” por medio de las redes sociales.

[ Joven viajó 7.000 kilómetros para ver al novio que conoció en internet y la hallaron asesinada ]

Durante meses mantuvieron una relación a distancia hasta que decidieron por fin conocerse en Guadalajara, México.

En el fragmento de video que ella subió en redes sociales se veía que la joven estaba en el aeropuerto con globos en forma de corazón y bastante emocionada por conocer por primera vez a su pareja. Pero al ver que no llegaba empezó a alterarse.

Alguien fue a decirle a Iris que afuera podría estar su amado Fede.

“Cuando Fede pasó delante de mí, no me vio y yo con la mascarilla no le distinguía (...) pero antes de que él llegara, yo le di mi teléfono a unas jóvenes de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos”, confesó la joven.

[ “Terminamos porque él estaba chateando con otra persona y ahora me pide otra oportunidad” ]

Entonces Iris se fue rápido en busca de su enamorado. TikTok

En otro video, Iris comentó por qué cree ella que no se reconocieron.

“Estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada, aplaudían y grababan (...), fue el momento perfecto (...), así comienza nuestra historia de amor”, afirmó.

En los comentarios al video muchos han dicho que esta situación le puede pasar a cualquiera y que en realidad pasa más de lo que uno cree.