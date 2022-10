¡Querer es poder! Mujer se convierte de albañil en abogada

La protagonista de esta historia es Magali Giménez Bogarín, una joven de 24 años que con gran esfuerzo logró cumplir su sueño de ser una gran profesional y se graduó como abogada en la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay.

“Muchos no saben parte de la historia, pero hace 6 años atrás esto parecía algo inalcanzable, mucha gente incluso llegó a decirme que no iba a poder. A pesar de esos comentarios decidí no rendirme y ser perseverante, como muchos jóvenes,” indicó Magali a un medio local.

De acuerdo con la joven, su familia es de bajos recursos y cuando decidió empezar a estudiar no sabía de dónde iban a sacar la plata para pagar la primera cuota de la matrícula. Pero este problema no fue obstáculo y Magali decidió trabajar como ayudante de albañilería para ayudarle a su papá en las obras que realiza y recibir más dinero para la familia.

“Mis hermanos y yo decidimos trabajar varios meses para poder pagar aquella matrícula, hoy solo tengo gratitud con mi familia y a todas las personas que fueron ángeles en mi vida para poder terminar mi carrera.

Magali se enfrentó a un gran dilema, ya que entre las opciones que tenía estaba derecho o medicina, pero ella tenía que tomar una decisión siendo consciente de la realidad en la que vivía.

A ella le encantaba la medicina, pero esta carrera era más costosa y necesitaba más tiempo para estudiar así que eligió el derecho por las posibilidades que tenía y con el paso de los meses se fue enamorando de su carrera.

La joven confesó que espera especializarse para poder tener mejores condiciones económicas y seguir ayudando a su familia.