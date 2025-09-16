Internacionales

¿Quién es Larry Ellison? El nuevo hombre más rico del mundo

Larry Ellison se convirtió en el hombre más rico del mundo por esta poderosa razón

Por Hillary Chinchilla Marín
Larry Ellison, cofundador, director de tecnología y presidente ejecutivo de Oracle
Larry Ellison, cofundador, director de tecnología y presidente ejecutivo de Oracle, es el hombre más rico del mundo. (AFP/Getty Images via AFP)

El empresario estadounidense Larry Ellison, cofundador de Oracle, se convirtió en el nuevo hombre más rico del planeta, superando a Elon Musk, según el ranking de personas millonarias que publica a diario Bloomberg.

De acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index, la fortuna de Ellison llegó a los 393 mil millones de dólares, impulsada por el crecimiento de las acciones de Oracle (empresa multinacional de tecnología que ofrece soluciones de software y hardware). Mientras tanto, Musk quedó con aproximadamente 385 mil millones de dólares, según destacó The Verge en su reporte sobre la última actualización.

De programador a magnate tecnológico

Ellison nació en Nueva York en 1944 y creció en Chicago. En 1977 fundó, junto con Bob Miner y Ed Oates, la empresa que luego se transformaría en Oracle. Lo que empezó como un proyecto para desarrollar bases de datos terminó en un gigante mundial del software, que hoy compite con Microsoft, Google y Amazon en el área de la nube.

Fue director ejecutivo durante casi 37 años, hasta 2014, y actualmente se mantiene como presidente y director de tecnología (CTO) de la compañía. Su liderazgo ha sido clave para que Oracle se consolide como una de las firmas tecnológicas más valiosas del mundo.

Vida de lujos y pasiones

Ellison es conocido también por su estilo de vida excéntrico. Es dueño de la isla de Lanai en Hawái, colecciona yates de lujo, jets privados y mansiones en diferentes partes del mundo. Además, ha invertido millones en el yachting, logrando que su equipo conquistara la Copa América de vela, según reseñó The Verge.

El cambio en la cima

La razón por la que Ellison superó a Musk fue el fuerte repunte de las acciones de Oracle, impulsadas por la demanda de inteligencia artificial y servicios en la nube. Por el contrario, Tesla sufrió caídas recientes que afectaron la fortuna de Musk.

Este movimiento no solo cambia la cima del listado, sino que también confirma la tendencia: las fortunas tecnológicas dominan los primeros lugares del ranking mundial, donde han estado Bernard Arnault, Jeff Bezos, Bill Gates y, ahora, Larry Ellison.

*Nota realizada con ayuda de inteligencia artificial*

(COMBO) This combination of pictures created on September 10, 2025 shows, L/R, Larry Ellison, CEO of Oracle Corporation, in Tokyo on April 9, 2014 and Elon Musk in Washington, DC on November 13, 2024. Oracle shares surged more than 35 percent in early trading on September 10, 2025, after the software giant projected massive revenue growth based on contracts tied to artificial intelligence. The surge will significantly boost the wealth of Oracle Chairman Larry Ellison, who could potentially surpass Elon Musk as the world's richest person. (Photo by TORU YAMANAKA and Allison ROBBERT / various sources / AFP)
Larry Ellison superó en dinero a Elon Musk y se convirtió en el hombres más millonario del mundo (TORU YAMANAKA ALLISON ROBBERT/AFP)
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

