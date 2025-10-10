Internacionales

Reacción de María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz conmovió hasta al jurado noruego que la llamó

Entre lágrimas y sorpresa, María Corina Machado se despertó con la sorpresa de que ganó el Premio Nobel de la Paz 2025, un reconocimiento que el Comité Noruego le otorgó por su incansable defensa de la democracia en Venezuela

Por Marcelo Poltronieri y AFP
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, quien fue descalificada para postularse en las elecciones de este año, dijo que no se pueden hacer elecciones sin ella.
María Corina Machado vive en la clandestinidad desde las elecciones de 2024, denunciadas como fraudulentas por la oposición. AFP (FEDERICO PARRA/AFP)

María Corina Machado, la valiente opositora venezolana, se convirtió en la gran protagonista del Premio Nobel de la Paz 2025, no solo por haberlo ganado, sino por la emotiva reacción que tuvo al enterarse de la noticia.

Dormía en algún lugar de Venezuela, donde vive en la clandestinidad, cuando recibió la llamada del secretario del Comité Noruego del Nobel, Kristian Berg Harpviken, quien desde Oslo le informó que había sido la elegida para recibir el prestigioso reconocimiento.

El momento, grabado por la organización, muestra a un Harpviken visiblemente emocionado al escuchar a Machado, que apenas pudo pronunciar unas palabras entre lágrimas: “Dios mío, no tengo palabras... no lo merezco”, respondió en inglés.

Su reacción, sencilla y humana, conmovió tanto al funcionario noruego como a millones de personas que vieron el video difundido por los canales oficiales del Nobel.

“Estoy segura de que ganaremos”

Minutos después, más serena, María Corina Machado expresó su gratitud y esperanza en un mensaje que rápidamente se volvió viral: “Estoy segura de que ganaremos. Este es el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”, afirmó la opositora.

Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Esto es un movimiento, un logro de toda la sociedad. Yo soy apenas una persona, y desde luego no lo merezco”, añadió.

Ante esas palabras, Kristian Berg Harpviken le respondió con calidez: “Usted se lo merece. Esto es un reconocimiento a usted, a lo que usted ha hecho”.

María Corina Machado, líder opositora venezolana, realiza un gesto durante una protesta en Caracas el 9 de enero de 2025, convocada en la víspera de la controvertida investidura presidencial de Nicolás Maduro.
María Corina Machado no pudo contener las lágrimas al enterarse de que ganó el Premio Nobel de la Paz. AFP (JUAN BARRETO/AFP)

Un reconocimiento a la resistencia venezolana

El Comité Noruego del Nobel explicó que el premio fue otorgado a María Corina Machado “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

La líder de 58 años, madre de tres hijos, permanece en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro se proclamó ganador en medio de denuncias de fraude.

Desde entonces, Machado se ha convertido en símbolo de resistencia y esperanza para millones de venezolanos que sueñan con un cambio político en su país.

El mensaje que inspira esperanza

El video de la llamada fue publicado en la cuenta de los Premios Nobel en Youtube y rápidamente se viralizó. En cuestión de horas, miles de personas expresaron su apoyo y admiración por la opositora venezolana, quien ya había recibido anteriormente el Premio Sájarov y el Vaclav Havel por su compromiso con la libertad y los derechos humanos.

El emotivo momento no solo celebra su victoria personal, sino también el anhelo de todo un pueblo que, pese a la represión y el exilio, sigue apostando por la democracia.

Marcelo Poltronieri

Marcelo Poltronieri

Editor, encargado de las secciones de Inteligencia Artificial y Nacionales. Ayuda en la estrategia de redes sociales. Trabaja en Grupo Nación desde el 2012. Es bachiller en Periodismo, licenciado en Producción Audiovisual y máster en Comunicación Corporativa y Marketing Digital.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

