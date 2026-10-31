Rebeca Grynspan sigue a la cabeza en la carrera por liderar la ONU

La exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan quedó de nuevo en primer lugar este viernes en la séptima votación informal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la carrera por la secretaría general del organismo, mientras que la nueva candidata emiratí obtuvo un resultado decepcionante.

En una votación a puerta cerrada, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asignaron de forma anónima a cada candidato una de estas tres valoraciones: “apoyar”, “no apoyar” o “sin opinión”.

Grynspan, quien solicitó una licencia de su cargo en la UNCTAD (Organismo de Comercio y Desarrollo de la ONU) para hacer campaña, obtuvo 11 “apoyar” y 4 “no apoyar”, según una fuente diplomática.

16/10/2026, San José, Hotel Internacional, conferencia de prensa de Rebeca Grynspan. (Jose Cordero/José Cordero)

La diplomática Lana Nusseibeh, quien recién entró en la contienda y cuya candidatura se sometía a votación por primera vez, obtuvo 7 “apoyar”, 6 “no apoyar” y 2 “sin opinión”.

El argentino Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica, (9-4-2) y la excanciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett (8-6-1) también consiguieron mejores resultados que la candidata emiratí.

En esta votación, los votos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad no se distinguían con papeletas de diferente color, a diferencia del escrutinio anterior.

Ninguno de los siete candidatos logró evitar un voto negativo de alguno de los países con derecho a veto: Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China y Rusia.

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Turquía postuló a Feridun Hadi Sinirlioglu, jefe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), como próximo secretario general de la ONU, informó este sábado la agencia oficial de noticias Anadolu.

Una carta de postulación fechada el viernes y firmada por el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, fue enviada a los presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, señaló ese medio citando fuentes de la cancillería.

Al ser contactada por la AFP, la portavoz del presidente de la Asamblea General no pudo confirmar esta información.

Para suceder al portugués Antonio Guterres, que llega al final de su segundo mandato a finales de año, un candidato debe obtener nueve votos y evitar un veto.

Numerosos países presionan para que una mujer ocupe por primera vez la jefatura de la ONU y podría ser Rebeca Grynspan. AFP (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Cuando se logre un consenso, el nombre será sometido a la Asamblea General, que en la práctica sigue la recomendación del Consejo.

Según una tradición geográfica no siempre respetada, América Latina reivindica el puesto, al tiempo que numerosos países presionan para que una mujer ocupe por primera vez la jefatura de la ONU.