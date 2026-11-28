La relatora de la ONU sobre los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, acusó este sábado “presión” de países vecinos luego de que el gobierno de Costa Rica le prohibió el ingreso aduciendo una alerta internacional por “vínculos con actos terroristas”.

La diplomática ofreció estas declaraciones al llegar a México tras permanecer en un aeropuerto costarricense debido a la prohibición de San José, gobierno aliado del presidente estadounidense Donald Trump.

“Me dejaron un día y medio en el aeropuerto, en condiciones difíciles (...) Yo lo sé que en esta región se siente mucho la presión de los vecinos”, declaró Albanese en medio de una treintena de activistas y simpatizantes propalestinos que la recibieron en el aeropuerto de Ciudad de México.

Francesca Albanese fue recibida en México por un grupo de personas y periodistas interesados en escuchar lo que vivió en Costa Rica. (CARL DE SOUZA/AFP)

La relatora destacó que en contraste con la postura del gobierno, la gente de Costa Rica le mostró “humanidad”.

“Tengo que saludar, en primer lugar, al pueblo de Costa Rica, que su gobierno no me ha dejado ver, abrazar”, afirmó.

Albanese enfrenta duros ataques por sus denuncias de que Israel comete un “genocidio” en Gaza y en Cisjordania ocupada, con la complicidad de su principal aliado, Estados Unidos, que le impuso sanciones económicas y la prohibición de entrada al país.

“Estoy aquí para hablar de Palestina, para hablar de cómo todos y todas tenemos una responsabilidad moral y el Estado, legal, obligaciones legales, de ayudar a un pueblo que está bajo una opresión brutal”, dijo la diplomática a la prensa local.

La prensa de México recibió a Francesca Albanese y escuchó lo que vivió e Costa Rica. (CARL DE SOUZA/AFP)

Para Germán Romano, uno de los activistas que la recibieron, el veto del gobierno costarricense responde a la presión que ejercen Israel y Estados Unidos.

“Es una muestra más de cómo creen que pueden regirse por la ley del más fuerte”, dijo a la AFP, acompañado de otros activistas que llevaron banderas palestinas y letreros con mensajes de solidaridad con Albanese.

- “Volveré” -

La relatora llegó el jueves al país centroamericano para recibir un título honoris causa en la Universidad de Costa Rica (UCR), pero la autoridad migratoria le prohibió inicialmente entrar al país.

Albanese consiguió luego una orden judicial para descansar unas horas en la madrugada del sábado en un hotel cercano al aeropuerto antes de volar hacia México.

“Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre”, escribió en X, junto a una foto en el avión en la que muestra su pasaporte italiano.

La UCR, la más importante de Centroamérica, le otorgó el viernes un título honoris causa durante una ceremonia que siguió por videollamada desde una sala de espera del aeropuerto, donde pasó su primera noche.

En su discurso por la distinción, advirtió que el gobierno de la presidenta derechista Laura Fernández deberá responder por las “falsas” acusaciones en su contra que la “vinculan con el terrorismo”.

Francesca Albanese estuvo retenida en el aeropuerto Juan Santamaría por más de 24 horas. (Facebook/Víctor Madrigal-Borloz)

También acusó al gobierno costarricense de apoyar un régimen de “apartheid” (segregación) en los territorios palestinos con la reciente firma de un Tratado de Libre Comercio con Israel.

Albanese denunció además las inconsistencias de la alerta de seguridad, pues según explicó las sanciones que le aplica Washington se fundan en su apoyo a la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y no en cuestiones de terrorismo.

Fernández no se ha pronunciado públicamente sobre el caso, pero su antecesor y actual ministro de la presidencia, Rodrigo Chaves, insistió en las motivaciones de alerta y atacó al poder judicial por las medidas a favor de la experta.