Reloj de ¢131 millones robado en tienda fue devuelto con una nota de disculpa

Un reloj de lujo suizo valorado en 290.000 dólares (unos ¢131 millones), robado la semana pasada de una tienda de Tokio, Japón, fue devuelto junto a una nota de disculpa, por parte del ladrón, según informó la prensa local.

El robo ocurrió cuando un hombre que se hizo pasar por cliente se probó el Audemars Piguet y huyó de la tienda en la capital japonesa con la pieza.

La marca de lujo recibió un paquete con el reloj, junto a una nota escrita a mano ofreciendo disculpas. Gemini (Gemini/Gemini)

El caso tuvo un giro inesperado cuando la marca de lujo recibió un paquete con el reloj, junto a una nota escrita a mano ofreciendo disculpas, informó recientemente el diario Asahi Shimbun y otros medios, que citaron a fuentes policiales no identificadas.

El número de serie del reloj permitió confirmar que se trataba del mismo que había sido sustraído, según los reportes.

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La tienda no quiso comentar el caso al ser consultada por la AFP.

La policía de Tokio continúa buscando al sospechoso del robo, pero si lo capturan podría tener puntos a su favor por haber devuelto el reloj, según informó Asahi.