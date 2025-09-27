Remueven a agente del ICE tras fuerte video en el que agrede a migrante frente a sus hijos

Agente del ICE fue removido tras difundirse un video en el que empuja y tira al suelo a una mujer migrante (FBI/Facebook)

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) fue removido de sus funciones tras protagonizar un violento incidente que quedó grabado en video y que generó una ola de indignación en redes sociales y medios internacionales.

Las imágenes muestran cómo el funcionario empuja con fuerza a Mónica Moreta-Galarza, una migrante ecuatoriana, hasta tirarla al suelo dentro de un tribunal migratorio en Manhattan, Nueva York, mientras sus hijos presenciaban la escena entre gritos y llanto.

El video que encendió la polémica

En la grabación se observa a la mujer reclamando en español y tocando el pecho del oficial, quien inmediatamente responde con un empujón que la hace caer contra el piso. Mientras ella llora y los menores gritan, el agente le ordena salir del lugar con un grito de “¡Vete!”.

La ecuatoriana resultó con un golpe en la cabeza y fue trasladada a un hospital, aunque fue dada de alta horas después.

Reacción de autoridades y políticos

ICE confirmó que el agente fue separado de sus funciones y que se abrió una investigación interna, al considerar que su conducta no corresponde a los estándares profesionales de la institución.

El congresista demócrata Dan Goldman calificó el hecho como un "acto atroz de fuerza excesiva" y exigió medidas ejemplares.

Impacto social y debate migratorio

El episodio ha desatado un debate sobre el uso de la fuerza en operativos de inmigración en EE. UU., particularmente en espacios tan delicados como los tribunales migratorios.

La presión mediática y política obligó a ICE a actuar con rapidez, en un caso que ya trasciende lo individual para convertirse en símbolo del trato hacia los migrantes en Estados Unidos.