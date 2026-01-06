Internacionales

Reportan drones y disparos cerca del palacio presidencial de Venezuela

Drones no identificados sobrevolaron el palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, Venezuela

Ráfagas de disparos se escucharon la noche del lunes en las inmediaciones del palacio presidencial de Venezuela, informaron vecinos de la zona y una fuente cercana al gobierno que aseguró que la situación estaba controlada.

Drones no identificados sobrevolaron el palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, y se escucharon tiros de fuerzas de seguridad en respuesta, después de las 20H00 locales, según esa fuente.

El incidente se registra tras la captura del ahora depuesto mandatario Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos y pocas horas después de la investidura de su vicepresidenta como gobernante interina.

Fotografías de las explosiones en Caracas la noche del 3 de enero.
El gobierno de Venezuela aseguró tener la situación controlada. (FEDERICO PARRA/AFP)
