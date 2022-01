Ríase un rato: le presentamos a Los Vengañiles, el pique de Los Vengadores (video)

La creatividad llega a veces a las redes sociales, incluido Tik Tok, en donde muchos usuarios sorprenden con sus ingeniosos video.

Bueno, pues uno de estos tiene a un grupo de obreros mexicanos como protagonistas que parodian a los más famosos superhéroes de Marvel.

El video fue publicado en la cuenta @covocarquitectos y lleva millones de visualizaciones. En él se puede observar a los albañiles recreando personajes como Capitán América, Ojo de Halcón, Thor, Wolverine y Deadpool. En TikTok, la mayoría de los usuarios aplaudieron la iniciativa y hasta los bautizaron como “Los Vengañiles”.

Este mexicano tan especial equipo está integrado por “CemenThor”, “Ojo de gallo”, “Mezclarine” y “Capitán Cemento”.

Claro, no faltaron los amargados que acusaron a los obreros de perder el tiempo haciendo videos y no trabajando, pero la arquitecta María José Covarrubias, responsable del video, aclaró que grabar esas imágenes no tarda más de cinco minutos, por lo que “no retrasa de ninguna manera la obra”.

“Los albañiles merecen tomarse un descanso y relajarse”, dijo. A su vez, destacó que el objetivo de esta iniciativa es cambiar la percepción que se tiene de los albañiles y valorar el gran trabajo que hacen.