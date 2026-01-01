¿Se oscurecerá el cielo? El histórico “trío de eclipses” que arranca este 2026 y lo que debe saber

España se convertirá en el epicentro mundial de la astronomía a partir del año 2026. El país se prepara para recibir un fenómeno extraordinario denominado el “trío de eclipses”, una serie de eventos solares que no se registraban con tal magnitud en ese territorio desde hace más de cien años.

El eclipse solar 2026 será el primer fenómeno de su tipo visible en España en más de un siglo. (Gemini/Gemini)

Este ciclo de fenómenos espaciales comenzará oficialmente el 12 de agosto de 2026. En esa fecha, un eclipse total de Sol cruzará la península ibérica de oeste a este durante el atardecer, ofreciendo un espectáculo visual único donde el día se convertirá brevemente en noche.

El esperado eclipse total de 2026

La franja de totalidad de este eclipse solar 2026 atravesará diversas capitales de provincia, incluyendo zonas como León, Bilbao, Valencia, Oviedo y Zaragoza. Los expertos señalan que, al ocurrir cerca del horizonte, será fundamental buscar puntos elevados con visibilidad despejada hacia el oeste para apreciar la corona solar en su esplendor.

La duración máxima de la oscuridad total será de aproximadamente un minuto con 40 segundos. Aunque ciudades como Madrid y Barcelona quedarán fuera de la franja de totalidad, el calendario astronómico indica que en estas localidades el disco solar se ocultará en más de un 90%, generando una penumbra significativa.

Un ciclo de eventos hasta 2028

Este evento no será un hecho aislado. La comunidad científica destaca que España gozará de una posición privilegiada, ya que a este primer fenómeno le seguirá otro eclipse total en 2027 y un eclipse anular en 2028. Esta sucesión convierte a la región en un punto estratégico para el estudio de los fenómenos espaciales en la presente década.

Expertos en astronomía en España recomiendan buscar lugares elevados para observar el evento. (la nación argen)

Las autoridades y especialistas recomiendan a la población prepararse con la protección ocular adecuada. Dado que el primer evento del calendario astronómico sucederá en pleno verano, las probabilidades de cielos despejados son altas, lo que garantiza una observación óptima del eclipse solar 2026 en la mayor parte de la península.

