Se sacó una foto con un pez, pero cometió un error y el final fue catastrófico

En un mundo protagonizado por las redes sociales, todo tiene que ser capturado. Así, un hombre se quiso sacar una foto con un pez al lado del lago, pero a la hora de devolverlo a su hábitat natural, se confundió y el desenlace fue catastrófico . El video se volvió viral en Internet y los usuarios compartieron experiencias similares.

Un hombre llamado Gustavo, sacó su celular para hacerse un selfie con un pez que agarró de un lago en los Estados Unidos . Tras posar para la foto con el animal en la mano, se confundió y, en lugar de regresarlo a su hábitat, terminó por tirar su teléfono al agua. Acto seguido, se lamentó por su error e hizo un gesto desesperado. El clip, que compartió a través de TikTok bajo la canción de “Un velero llamado Libertad” de José Luis Perales , se volvió viral y superó los 27 millones de visitas . “No, ¡mi iPhone no!”, escribió en la descripción.

“Se tomó una selfish” , ironizó un joven en la publicación de TikTok. Los usuarios de la red social se animaron a compartir las experiencias similares que vivieron al confundirse con los objetos que llevaban en la mano. “Una vez me comí una factura y me limpié la cara con una servilleta. Tiré la factura y mordí la servilleta “, comentó una. “Yo fui a una tienda mientras comía una mandarina. En lugar de tirar la cáscara al tacho, tiré el billete y, cuando fui a pagar, tenía solo un pedazo de piel de la fruta”, relató otra. Un tercero añadió: “Un día compré un chocolate y, sin querer, tiré el chocolate y me quedé con el envoltorio “. Algunos apuntaron que se trataba de una escena “armada” y no fue improvisada.