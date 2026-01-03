El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por Estados Unidos y se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos, que lo acusa de liderar el Cártel de los Soles, designado organización terrorista extranjera en noviembre pasado,

La información fue confirmada por el senador republicano Mike Lee un mensaje publicado en la red social X tras una conversación telefónica con el secretario de Estado, en la que indicó que ahora que el gobernante venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país.

Secretario de Estado de Estados Unidos confirma que Nicolás Maduro enfrentará juicio por liderar el cártel de los Soles. (JACQUELYN MARTIN/AFP)

“Acabo de hablar por teléfono con Rubio. Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos”, escribió Lee en su cuenta oficial.

De acuerdo con el legislador, la acción militar desplegada durante la noche tuvo como objetivo “proteger y defender a quienes ejecutan la orden de arresto”.

En su publicación, el senador señaló que la operación “probablemente se enmarca dentro de la autoridad inherente del presidente según el Artículo II de la Constitución”, al considerar que existía la necesidad de proteger al personal estadounidense frente a un “ataque real o inminente”.

El 3 de enero del 2026, Estados Unidos atacó Venezuela y capturó a Nicolás Maduro. (FEDERICO PARRA/AFP)

Lee añadió que, de acuerdo con lo conversado con Rubio, no se anticipan más acciones en Venezuela ahora que Maduro se encontraría bajo custodia de Estados Unidos.