Secuestran y asesinan a niño de 5 años por una deuda de su mamá. (Shutterstock)

Un niño de tan solo cinco años fue presuntamente secuestrado y asesinado en México, al parecer por una deuda de apenas 53 dólares (unos 26.500 colones) que tenía su madre.

LEA MÁS: Estados Unidos ofrece recompensa por detención de Nicolás Maduro y el monto que promete es difícil de creer

Según informó Univisión Noticias, el menor fue identificado como Fernandito y fue encontrado sin vida dentro de una bolsa, en la vivienda del grupo de personas que lo habría retenido.

LEA MÁS: Mujer que sobrevivió a accidente afirma que vio “el más allá” y una visión del hombre con el que después se casaría

De acuerdo con medios internacionales, los hechos habrían ocurrido el pasado 28 de julio, cuando dos personas llegaron a la casa de Noemi Gómez, madre del niño, para cobrarle el dinero. Ante su negativa, los sospechosos habrían tomado al menor por la fuerza y le advirtieron que, si no pagaba, no se lo devolverían.

“La madre también intentó denunciar el secuestro de Fernandito ante las autoridades, pero fue ignorada repetidamente, de acuerdo con múltiples reportes”, detalló Univisión Noticias.

LEA MÁS: Su carro dio 15 vueltas al caer a precipicio: se fracturó, improvisó una férula y se arrastró 11 horas para sobrevivir

Fue hasta el 4 de agosto que Noemi interpuso una denuncia ante la Fiscalía. Ese mismo día, agentes se presentaron en la vivienda de los presuntos prestamistas y detuvieron a tres personas, todas integrantes de una misma familia.

Según el diario Excélsior, una vecina reportó que el niño estuvo amarrado y sufrió maltrato durante su cautiverio. Hasta el momento, la causa oficial de su muerte no ha sido revelada.

Las autoridades continúan investigando el caso.