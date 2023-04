Señora de 83 años y su pareja de 37 celebraron su segundo aniversario de casados

Iris Jones, de 83 años, y Mohamed Ahmed, de 37, son una pareja que llamó la atención de los usuarios en las redes sociales por su notable diferencia de edad.

La mujer británica y el egipcio se conocieron a través de Facebook e iniciaron una relación a larga distancia. Después de algunos meses de charla se enamoraron y en el 2020 decidieron casarse. Sin embargo, tuvieron que esperar casi un año para reencontrarse físicamente tras haber dado el sí, en El Cairo.

La pareja se conoció en 2019 a través de Facebook y posteriormente contrajeron matrimonio (Fotos: Canal de Youtube Iris Mohamed)

Pero parece que la distancia no fue un obstáculo, porque en su cuenta YouTube compartieron los videos de la celebración de su segundo aniversario.

En el video varios usuarios los felicitan por cumplir dos años juntos y por haberse sobrepuesto a la adversidad. Mohamed es administrador de empresas, según dijo a medios británicos, y reiteró que no necesita nada de ella, ya que muchas personas en redes sociales dijeron cosas muy crueles sobre el hombre, señalándolo de ir detrás del dinero de la mujer.

Ambos aparecieron en programas como This Morning contando su historia de amor y asegurando que sus sentimientos son reales y que están más enamorados que nunca, ahora, que llevan dos años de casados.

“No me importa lo que digan, yo disfruto mi vida con ella. Yo estoy pendiente de ella y ella de mí. Muchos comentarios son de gente que está sola y no está feliz. Nosotros disfrutamos de nuestra vida y si amás a alguien de verdad no hay límites”, afirmó Ahmed en uno de los videos que suele compartir en su canal de YouTube Iris Mohamed.

En estos clips se los ve a ambos compartiendo fechas especiales, celebrando y expresando su cariño. “El amor nos mantiene juntos. Es un soldador calificado que soldó mi corazón al suyo”, dijo Iris en uno de los videos.