¡Susto en el tren! Mujer olvidó un paquete con 20 tarántulas

Veinte tarántulas debidamente embaladas fueron halladas en un tren regional en la estación de Tubinga, en el suroeste de Alemania, después de que su propietaria olvidara un paquete, informó este viernes la policía federal de Stuttgart.

Los hechos ocurrieron el jueves, cuando el conductor de un tren que cubría el trayecto entre las estaciones de Herrenberg y Tubinga alertó a las autoridades tras descubrir a bordo un paquete con la inscripción “arañas y escorpiones”.

Veinte tarántulas debidamente embaladas fueron halladas en un tren (Canva /Canva)

A su llegada a la estación de Tubinga, los agentes de policía procedieron a abrirlo y descubrieron una veintena de tarántulas debidamente embaladas, según el comunicado.

Los animales fueron incautados mientras se identificaba a su propietaria, una mujer de 31 años, a la que se localizó rápidamente.

Esta pudo recuperar su extraño paquete ese mismo día.

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Según la policía de Stuttgart, contactada por la AFP, el incidente no alteró el tráfico ferroviario y la viajera no se enfrenta a ninguna acción judicial.