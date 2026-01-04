¡Susto en vivo en los toros! Participante se desvanece al lado de Max Barberena tras intensa retahíla

El querido retahilero costarricense Max Barberena enfrentó un momento de tensión este domingo durante la transmisión en vivo de toros por Teletica, luego de que un joven participante se descompusiera a su lado tras realizar una extensa y exigente retahíla.

Un susto en plena transmisión

Max Barberena sostuvo al joven retahilero tras descompensarse en plena transmisión. (Captura/Captura)

El hecho ocurrió durante uno de los pases del programa, cuando Barberena debía entregar un premio y presentar a un joven identificado como “Shakira”, quien fue reconocido por su destacada participación.

El muchacho ofreció una retahíla intensa y prolongada, que levantó el ánimo del público, pero que terminó pasándole factura.

Segundos después de finalizar su intervención, el joven comenzó a mostrar signos de malestar y terminó por desvanecerse en vivo, generando preocupación tanto en el set como entre los televidentes.

Ante la situación, Max Barberena reaccionó de inmediato, sosteniéndolo con una mano mientras con la otra mantenía el micrófono, sin interrumpir por completo la transmisión.

Con calma, el experimentado retahilero explicó lo ocurrido para tranquilizar al público.

“El aire que uno necesita para hacer la retahíla y el esfuerzo hace que uno se maree; a mí me ha pasado en varias ocasiones. Pero ya Shakira está bien”, expresó Barberena al aire, buscando bajar la tensión del momento.

Pocos instantes después, Michael Bleak se acercó al lugar para ayudar a sostener al joven sancarleño y facilitarle agua, mientras se confirmaba que se encontraba estable tras el susto.

El episodio fue resuelto rápidamente gracias a la reacción del equipo en escena y no pasó a mayores, aunque dejó en evidencia el alto esfuerzo físico que implica la retahíla, una tradición muy apreciada por el público costarricense y que requiere control de respiración y resistencia.

El momento generó múltiples reacciones en redes sociales, donde los televidentes destacaron la serenidad de Barberena y el apoyo inmediato brindado al joven participante.

