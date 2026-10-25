¡Tensión en Francia! Protestas dejan 1.314 detenidos y 53 policías heridos

Las nuevas manifestaciones de este sábado en Francia dejaron un saldo de 1.314 detenidos, 53 policías heridos y 24 comercios saqueados, según un balance provisional difundido el domingo por el Ministerio del Interior.

El país vivió otro sábado de fuerte movilización social, con manifestaciones contra el alto costo de la vida.

Cientos de miles de personas volvieron a salir a las calles en marchas que transcurrieron en su mayoría pacíficamente, bajo un dispositivo de seguridad reforzado con respecto al 17 de octubre, cuando se produjeron actos violentos y saqueos en varias ciudades.

Cientos de miles de personas volvieron a salir a las calles en marchas que transcurrieron en su mayoría pacíficamente. AFP (THIBAUD MORITZ/AFP)

Según las autoridades, se registraron 289 acciones en la vía pública, entre manifestaciones y concentraciones que reunieron a unas 410.000 personas, frente a los 550.000 participantes contabilizados por el gobierno en la jornada del 17 de octubre.

No obstante, el Ministerio del Interior aseguró que en numerosas ciudades “se formaron grupos considerados de riesgo, integrados principalmente por militantes de la extrema izquierda radical y de la ultraizquierda”, que protagonizaron enfrentamientos con la policía.

Se registraron incidentes al término de las manifestaciones en varias ciudades, entre ellas París, Marsella y Burdeos, donde las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos.

El balance provisional, establecido el domingo por la mañana contabiliza 1.314 detenciones, frente a las 2.628 registradas el sábado 17 de octubre.

LEA MÁS: Francia se une a países con eutanasia legal: ¿Qué significa?

Además, 53 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos, frente a los 1.144 de la semana anterior, y los servicios de emergencia realizaron 75 intervenciones por incendios, frente a las 2.025 del 17 de octubre.

Las autoridades también informaron de daños en varios establecimientos, de los cuales 24 fueron saqueados, frente a los 1.522 negocios afectados durante la movilización anterior.