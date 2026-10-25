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¡Tensión en Francia! Protestas dejan 1.314 detenidos y 53 policías heridos

Además de los detenidos y los policías heridos, se registraron 24 comercios saqueados

Por AFP

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Las nuevas manifestaciones de este sábado en Francia dejaron un saldo de 1.314 detenidos, 53 policías heridos y 24 comercios saqueados, según un balance provisional difundido el domingo por el Ministerio del Interior.

El país vivió otro sábado de fuerte movilización social, con manifestaciones contra el alto costo de la vida.

Cientos de miles de personas volvieron a salir a las calles en marchas que transcurrieron en su mayoría pacíficamente, bajo un dispositivo de seguridad reforzado con respecto al 17 de octubre, cuando se produjeron actos violentos y saqueos en varias ciudades.

Protesters hold Palestinian and French national flags as they confront French Republican Security Corps (CRS - Compagnies Republicaines de Securite) officers during a demonstration in favor of purchasing power, the protection of public services, and fiscal and social justice, in Marseille, southeastern France on October 24, 2026 as part of a nationwide call for mobilisation bringing together former members of the Yellow Vest movement, labor unions, high school and university students. Protests by high school students over learning conditions sparked a movement that has since spread nationwide, fuelled by broader anger over the rising cost of living. About 70,000 security personnel will be deployed on October 24, 2026, Interior Minister said at a news conference, warning that calls for violence and looting were circulating on social media. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Cientos de miles de personas volvieron a salir a las calles en marchas que transcurrieron en su mayoría pacíficamente. AFP (THIBAUD MORITZ/AFP)

Según las autoridades, se registraron 289 acciones en la vía pública, entre manifestaciones y concentraciones que reunieron a unas 410.000 personas, frente a los 550.000 participantes contabilizados por el gobierno en la jornada del 17 de octubre.

No obstante, el Ministerio del Interior aseguró que en numerosas ciudades “se formaron grupos considerados de riesgo, integrados principalmente por militantes de la extrema izquierda radical y de la ultraizquierda”, que protagonizaron enfrentamientos con la policía.

Se registraron incidentes al término de las manifestaciones en varias ciudades, entre ellas París, Marsella y Burdeos, donde las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos.

El balance provisional, establecido el domingo por la mañana contabiliza 1.314 detenciones, frente a las 2.628 registradas el sábado 17 de octubre.

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Además, 53 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos, frente a los 1.144 de la semana anterior, y los servicios de emergencia realizaron 75 intervenciones por incendios, frente a las 2.025 del 17 de octubre.

Las autoridades también informaron de daños en varios establecimientos, de los cuales 24 fueron saqueados, frente a los 1.522 negocios afectados durante la movilización anterior.

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