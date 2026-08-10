Terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia y generó alerta en Costa Rica

Mujeres observan un edificio dañado después de un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto, provocó daños, colapso de edificaciones, heridos y puso en alerta a las autoridades de ese país.

Según medios internacionales como CNN, el movimiento ocurrió a las 7:34 a. m., hora de Colombia (6:34 a. m. en Costa Rica), y tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, en la región del Pacífico colombiano.

De acuerdo con reportes comenzaron a conocerse afectaciones en estructuras tras el fuerte movimiento. Las autoridades se mantienen realizando verificaciones, por lo que el balance de daños todavía es preliminar, pero confirmaron que sí hay heridos.

Terremoto se sintió en varias ciudades

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) calculó inicialmente el movimiento en magnitud 6,7 mediante sus sistemas automáticos. Posteriormente, la información fue actualizada a magnitud 7,4, con una profundidad cercana a los 79 kilómetros.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también registró el terremoto con magnitud 7,4.

Debido a la potencia y profundidad del evento, la sacudida se percibió en diferentes regiones de Colombia. Habitantes de ciudades como Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué y Bogotá reportaron haber sentido el movimiento.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó los protocolos correspondientes para conocer las consecuencias.

“Desde la UNGRD mantenemos comunicación con las autoridades territoriales y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para verificar posibles afectaciones”, informó la institución.

Alerta llegó hasta Costa Rica

El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, y se sintió con fuerza en ciudades como Bogotá y Cali. (Servicio Geológico colombiano/Cortesía)

Aunque en Costa Rica el terremoto no se sintió con fuerza, la aplicación del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) envió a las 6:36 a.m una alerta relacionada con un movimiento sísmico reportado en Panamá, el cual fue señalado con una intensidad de 4 grados.

La distancia no impidió, por lo tanto, que el fuerte evento sísmico registrado en la región llamara la atención de usuarios costarricenses durante las primeras horas de este lunes.

En Colombia, las autoridades continúan revisando las zonas donde el terremoto fue percibido con mayor intensidad y recopilando información sobre edificaciones afectadas o colapsadas.