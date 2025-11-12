Internacionales

Terror en el mar: Las 3.000 vacas uruguayas atrapadas en un barco por 50 días y lo que descubrió Turquía

El carguero con ganado uruguayo permanece bloqueado frente al puerto de Bandirma por presuntas irregularidades en los documentos y un desacuerdo comercial entre exportador e importador

Por AFP

Cerca de 3.000 cabezas de ganado uruguayo cumplen más de tres semanas bloqueadas frente a las costas de Turquía, luego de que las autoridades de ese país detectaran irregularidades en los certificados sanitarios y comerciales. El carguero Spiridon II, que partió de Montevideo en septiembre, permanece anclado frente al puerto de Bandirma desde el 21 de octubre.

Una impactante imagen del carguero Spiridon II, cargado con ganado uruguayo, varado en aguas turcas. La fotografía captura la magnitud de la situación, destacando la prolongada espera de los animales y la tensión diplomática entre Uruguay y Turquía por supuestas irregularidades en la documentación. Se observa el barco en un entorno marítimo al atardecer, reflejando la complejidad del conflicto comercial y el llamado de organizaciones por el bienestar animal.
Carguero con ganado uruguayo permanece retenido frente al puerto de Bandirma (imagen creada con IA). (ChatGPT/ChatGPT)

Turquía marca inconsistencias en la carga

El gobierno turco informó que la inspección del ganado reveló animales sin aretes ni chips electrónicos y que 469 ejemplares no coincidían con las listas entregadas. Por ello, los certificados fueron marcados como rechazados y el ingreso del lote quedó suspendido. Al menos 48 animales han muerto durante el prolongado trayecto, según organizaciones defensoras del bienestar animal.

Uruguay insiste en que no hay riesgo sanitario

Desde el Ministerio de Ganadería de Uruguay se afirmó que la situación no responde a un problema sanitario. Marcelo Rodríguez, director de Servicios Ganaderos, sostuvo que “no hay un problema sanitario” y que se trata de un diferendo comercial entre las partes, tras discrepancias en la selección de los animales exportados.

Llamado urgente de ONG por condiciones del barco

Fundaciones dedicadas al bienestar animal denunciaron el deterioro del barco y pidieron el desembarco inmediato del ganado. Señalan que los animales llevan más de 50 días confinados y que el cargamento tenía como destino mercados de Turquía y Medio Oriente.

El carguero Spiridon II, transportando miles de cabezas de ganado uruguayo, permanece anclado frente a las costas de Turquía debido a discrepancias en los certificados sanitarios y comerciales (imagen creada con IA). (Gemini /Gemini)

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

