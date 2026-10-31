Thais Alfaro hizo confesión que recordaría la historia de amor con su segundo esposo

La presentadora Thais Alfaro compartió una reflexión bastante personal sobre el amor, las decepciones sentimentales y las oportunidades que aparecen después de una mala experiencia amorosa.

La periodista participó este viernes en el podcast Nosotras al aire, junto con sus compañeras de Buen día, Natalia Monge, Katherine Ortega y Jennifer Segura, en el que conversaron sobre las segundas oportunidades en el amor.

Durante la sección de confesiones, a Alfaro le preguntaron si alguna vez una ruptura la había dejado tan desilusionada que pensó que nunca volvería a enamorarse y qué fue lo que le permitió recuperar la ilusión.

Nosotras al aire, podcast de las presentadoras de Buen día, capitulo 4 de setiembre 2026 (redes/Captura de video)

Thais reconoció que siempre ha sido una persona que cree mucho en el amor, pero también contó que hubo alguien que llegó a su vida con la intención de quererla y hacerla sentir bien.

Aunque no dijo nombres, es bien sabido que Alfaro se divorció en 2021 y después se volvió a casar en 2023, cuando llegó a su vida Paulo Miranda, el padre de su segundo hijo.

“No solamente fui yo la que dijo el sí, sino esa persona que se acercó con la intención de amarme y hacerme sentir bien, lo logró”, expresó ante la pregunta.

La presentadora de Teletica recordó que incluso en algún momento llegó a decirle a esa persona una frase que guarda un significado especial: “Ay, es muy vacilón, porque le dije: ‘¡qué lindo, me ayudó a sanar mis cicatrices!’“.

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Según explicó, esa persona sabía que ella ya venía atravesando un proceso y estuvo presente para ayudarla a sanar algunas heridas emocionales.

Sin embargo, una de las reflexiones más importantes que compartió fue que una mala historia sentimental, sin importar cuánto tiempo haya pasado, no significa que una nueva relación vaya a terminar de la misma manera.

Para Thais, también es importante aprender a amar diferente y reconocer que una relación no debería llevar a nadie a olvidarse de sí mismo.

“Porque a veces uno ama tanto que deja de amarse”, reflexionó.

Thais Alfaro se casó por segunda vez el 24 de junio del 2023 con Paulo Miranda, el papá de su segundo hijo (Instagram/Instagram)

Incluso durante la conversación coincidió con sus compañeras en que muchas veces las personas terminan aceptando situaciones que no deberían permitir en nombre del amor.

“¿Pero por qué en el nombre del amor? No, eso no es amor", sentenció.

Con sus palabras, Alfaro dejó un mensaje sobre la importancia de darse nuevas oportunidades, pero también de aprender de las experiencias pasadas y no volver a perderse a uno mismo por intentar mantener una relación.