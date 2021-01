“Todo mundo ha salido a la calle a disfrutar de la nieve porque desde hace mucho no se había vivido esto, pero también desde anoche (viernes) cortaron las rutas, los buses se quedaron varados y no pudieron seguir haciendo sus viajes. Los carros había como 400 que estaban en las calles que no podían moverse por la nieve, o sea sí hay mucha gente que ha salido a disfrutar de la nieve, pero también mucha que no ha podido regresar a su casa”, contó la tica.