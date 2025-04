Tiene 25 años, es alérgica al agua y contó el infierno que vive cuando se baña

Es cada vez más frecuente es escuchar que las personas, a lo largo de su vida, desarrollan alergias a diferentes alimentos, químicos y sustancias. Si bien cada vez hay más información para cuidar a cada uno en todo momento, existen muchas personas que todavía padecen de su condición día tras día y tienen que afrontar una serie de desafíos impensados. Este es el caso de Kendall Bryce, una joven de 25 años que sufre de urticaria acuagénica, una enfermedad que, en términos simples, puede traducirse como alergia al agua.

Kendall Bryce tiene un pequeño hijo al que no puede bañar. (La Nación / Argentina / GDA/La Nación, GDA)

De acuerdo con el National Institute of Health de Estados Unidos, la urticaria acuagénica “es una condición rara en la cual se desarrollan ronchas con picazón rápidamente después de que la piel entra en contacto con el agua, independiente de su temperatura”. Aunque cueste creerlo, ya que los profesionales de la salud constantemente recomiendan que todas las personas permanezcan hidratadas, para aquellos que viven con esta condición, dicho líquido puede transformarse en una pesadilla.

Según comentó Kendall Bryce en una entrevista con el medio británico Express, cosas que para muchos son cotidianas, como lavarse las manos o bañarse antes de ir al trabajo o a estudiar, para ella siempre fueron un verdadero calvario. “Es una verdadera lucha diaria. Solo puedo bañarme o ducharme dos veces por semana debido al dolor insoportable, así que me preocupa constantemente oler mal”, expresó la joven.

A causa de su enfermedad, a la que los médicos no le encontraron una explicación clara o una cura hasta el momento, Kendall tiene que ser muy prevenida a la hora de planificar sus días y, principalmente, estar muy atenta al pronóstico, para no salir cuando llueve o hay extrema humedad. “Si me agarra desprevenida, mi cuerpo reacciona y es muy doloroso”, señaló. Asimismo, esto condiciona la forma en la que se alimenta, ya que cuando bebe agua siente que le “arde la garganta”.

A la joven se le irrita la piel y siente fuertes dolores. (La Nación / Argentina / GDA/La Nación, GDA)

De acuerdo con lo que explica Kendall, la enfermedad no solo afecta su vida diaria, sino la forma en la que tiene que relacionarse con los que están a su alrededor. Actualmente, tiene un hijo de un año al que nunca pudo bañar. “Mi madre tiene que hacerlo por mí”, aseguró. Asimismo, describió con lujo de detalle qué es lo que siente cuando su piel entra en contacto con el agua: “Al principio sentía como si me picaran hormigas por todo el cuerpo. Pero ahora siento como si me hubieran pasado un encendedor. Es insoportable”.

“Siento una agonía de aproximadamente media hora después de lavarme, pero se siente como si fueran dos horas. Lloro todo el tiempo. Es tan grave que mi cuerpo puede entrar en shock, así que es peligroso”, agregó. Si bien ahora no encuentra solución, Kendall no vivió toda su vida con esto, sino que empezó a manifestarse cuando tenía 15 años. “El médico de cabecera no tenía ni idea de qué hacer. Es una enfermedad muy poco común, así que no mucha gente la padece y no mucha gente sabe de ella”, relató.