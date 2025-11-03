Tragedia en Roma: se derrumba histórica torre medieval cercana al Coliseo con una persona adentro

Un trabajador quedó atrapado este lunes tras el colapso parcial de la Torre dei Conti, una estructura medieval ubicada en pleno centro de Roma, cerca del Coliseo, que estaba siendo sometida a trabajos de restauración. El accidente ocurrió poco después de las 11:30 a. m., cuando parte del interior de la torre y una sección de su fachada se desplomaron, levantando una densa nube de polvo y cubriendo las calles de escombros.

Parte de la Torre dei Conti se derrumbó mientras era restaurada con fondos europeos. (TIZIANA FABI/AFP)

Una emergencia en una zona histórica

La torre, situada entre el Foro Imperial y el Coliseo, es una de las más emblemáticas de la capital italiana. En el momento del colapso, cuatro trabajadores se encontraban dentro del edificio. Tres de ellos fueron rescatados, aunque uno fue trasladado al hospital en estado crítico. El cuarto permanece bajo los restos de la estructura, según confirmaron funcionarios del ayuntamiento.

Autoridades italianas acordonaron la zona cercana al Coliseo tras el accidente. (TIZIANA FABI/AFP)

Autoridades en el lugar

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, acudieron al sitio del accidente mientras los bomberos acordonaban el área y utilizaban grúas y drones para inspeccionar la torre. Minutos antes de las 13:00, un reportero de AFP registró un segundo colapso parcial, lo que obligó a ampliar las medidas de seguridad.

Bomberos trabajan en el rescate tras el colapso de la Torre dei Conti en Roma. (TIZIANA FABI/AFP)

Testimonios y restauración

“No era seguro. Solo quiero irme a casa”, relató Ottaviano, un trabajador de 67 años que logró escapar por un balcón. Aún cubierto de polvo, aseguró que el derrumbe fue repentino. La Torre dei Conti, construida a inicios del siglo XIII, estaba siendo restaurada con fondos de la Unión Europea para preservar su valor histórico.

LEA MÁS: El inesperado descubrimiento del cometa 3I/ATLAS que intriga a los astrónomos en todo el mundo

Las autoridades italianas continúan las labores de rescate y evaluación estructural mientras se investiga la causa del colapso en uno de los monumentos más antiguos y visitados de la capital italiana.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.