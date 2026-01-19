¿Triglicéridos por las nubes? Científicos crean pastilla que promete limpiarle las venas de grasa

Un equipo de científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana y la compañía OrsoBio ha desarrollado un tratamiento revolucionario de administración oral para combatir la grasa en sangre.

La reducción de triglicéridos mediante esta píldora oral mejora las perspectivas de salud cardiovascular (Imagen generada con IA) (Gemini/Gemini)

El compuesto, denominado fármaco TLC-2716, actúa inhibiendo de forma selectiva el receptor X hepático en el hígado y el intestino, logrando reducir los triglicéridos sin alterar las vías protectoras del colesterol.

A diferencia de los bloqueadores comunes, este compuesto es un agonista inverso.

LEA MÁS: Pánico en Guatemala: pandilleros desatan el terror al asesinar a 8 policías; presidente toma drástica medida

Esto significa que no solo impide la activación del receptor, sino que provoca que este emita el efecto contrario al que normalmente produciría, atacando el problema desde su raíz metabólica.

Los resultados del ensayo clínico de fase 1, publicados en la prestigiosa revista Nature Medicine, representan la primera prueba exitosa de este tipo en seres humanos.

Eficacia comprobada en la reducción de lípidos

Durante el ensayo, los participantes que recibieron dosis diarias de 12 mg del fármaco TLC-2716 mostraron una mejoría notable en su perfil lipídico.

Los datos indican que los triglicéridos disminuyeron hasta un 38,5%, mientras que el colesterol remanente después de ingerir alimentos se redujo en un 61%.

Estos efectos se observaron en apenas 14 días de tratamiento, incluso en individuos con niveles de lípidos inicialmente normales.

El tratamiento también optimizó la depuración de grasas al reducir la actividad de las proteínas ApoC3 y ANGPTL3, las cuales suelen ralentizar este proceso.

Este mecanismo de acción directo sobre el hígado es fundamental para mejorar la salud cardiovascular de los pacientes con trastornos metabólicos crónicos.

Un tratamiento seguro y focalizado

Uno de los mayores logros de esta investigación es la selectividad del compuesto.

Los análisis farmacocinéticos demostraron que el fármaco TLC-2716 permanece concentrado principalmente en el hígado y el intestino.

La reducción de triglicéridos mediante esta píldora oral mejora las perspectivas de salud cardiovascular.

Esta focalización evita riesgos en otros tejidos donde la inhibición del receptor LXR podría ser perjudicial, resolviendo un obstáculo crítico en el desarrollo de fármacos para tratar la grasa en sangre.

LEA MÁS: Trump quiere controlar Groenlandia porque no le dieron el Nobel: “Ya no me siento obligado a pensar solo en la paz”

Con estos resultados positivos en seguridad y tolerabilidad, el proyecto avanza hacia estudios de fase 2.

Estas próximas etapas incluirán a personas diagnosticadas con hipertrigliceridemia y enfermedades de hígado graso, con el fin de consolidar esta nueva vía terapéutica para fortalecer la salud cardiovascular a nivel global.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.