Trump afirma que el líder supremo de Irán murió tras ataques conjuntos con Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, murió tras los ataques conjuntos realizados por Estados Unidos e Israel

Por Hillary Chinchilla Marín

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, murió tras los ataques aéreos conjuntos realizados por fuerzas estadounidenses e israelíes.

La declaración fue hecha a través de su red social Truth Social, donde aseguró que la muerte del líder iraní representa “no solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses”.

Donald Trump anunció la muerte del líder supremo iraní en Truth Social.. EFE/- SÓLO USO EDITORIAL/PROHIBIDA SU VENTA (-)

Anuncio en red social

En su publicación, Trump calificó los bombardeos como “intensos y precisos” y sostuvo que la operación continuará durante la semana o “todo el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO EL MEDIO ORIENTE Y, DE HECHO, EN TODO EL MUNDO”.

Además, afirmó que este momento representa “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales oficiales por parte de autoridades iraníes sobre la supuesta muerte del ayatolá Jamenei.

Escalada de tensión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una cena con gobernadores estatales en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington, DC, el 21 de febrero de 2026.
La declaración se da en medio de una escalada de tensión en Medio Oriente. (MANDEL NGAN/AFP)

La declaración del mandatario estadounidense se produce en medio de una escalada de tensión en Medio Oriente tras los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní.

La situación genera expectativa en la comunidad internacional ante posibles reacciones diplomáticas y militares en la región.

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor.

