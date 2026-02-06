Trump publica video que muestra a los Obama como monos y la respuesta de la Casa Blanca es de no creer

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha provocado un terremoto político tras la publicación de un video conspirativo en su plataforma Truth Social.

Anoche, Trump publicó un video en su plataforma de redes sociales que incluía un clip racista en el que se mostraba a Barack y Michelle Obama como monos. (Truth Social/Captura de pantalla)

La pieza audiovisual, que aborda teorías infundadas sobre las elecciones pasadas, incluye una imagen de un segundo donde el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle son representados como monos.

Este hecho ha generado una condena inmediata por parte de líderes demócratas, quienes califican el material como un acto de racismo explícito y una degradación de la investidura presidencial.

En el video, que dura poco más de un minuto, los rostros de los Obama aparecen sobrepuestos en cuerpos de simios con palmeras de fondo, mientras suena la canción “The Lion Sleeps Tonight”.

Además del ataque personal, el clip reitera afirmaciones falsas sobre la empresa Dominion Voting Systems, alegando un supuesto fraude electoral en 2020.

A pesar del rechazo, la publicación acumuló miles de interacciones positivas en pocas horas, evidenciando la polarización que fomenta Donald Trump entre sus seguidores.

Condena política y el uso de la tecnología

Las reacciones no se hicieron esperar. La oficina de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, fue contundente al exigir que la oposición también se pronuncie: “Comportamiento asqueroso por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora”.

La eliminación de programas de diversidad ha sido una de las prioridades de Donald Trump en su segundo mandato. (SAUL LOEB/AFP)

Por su parte, Ben Rhodes, exasesor de seguridad nacional, señaló que mientras el mundo recordará a los Obama con afecto, la gestión actual será vista como “una mancha en nuestra historia”. Cabe destacar que Obama, el único presidente negro en la historia del país, ha sido un blanco constante de la retórica del mandatario.

Durante este segundo mandato, el uso de la Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta recurrente para el presidente.

Trump ha intensificado la difusión de imágenes alteradas para ridiculizar a sus críticos y glorificar su propia figura.

No es la primera vez que recurre a estos métodos; anteriormente publicó videos de IA donde Obama aparecía arrestado y clips del líder Hakeem Jeffries con caracterizaciones que fueron tildadas de racistas. Estos ataques tecnológicos se han vuelto una constante para movilizar a su base conservadora más radical.

El desmantelamiento de programas de diversidad

Esta nueva polémica surge en un contexto de reformas profundas impulsadas desde la Casa Blanca.

Bajo su liderazgo, se ha iniciado una cruzada contra los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Donald Trump ha eliminado estas políticas en el gobierno federal y en las fuerzas armadas, calificándolas de cultura “woke”.

El uso de la Inteligencia Artificial para crear videos difamatorios contra Barack Obama preocupa a los expertos en ética digital. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Como resultado colateral, decenas de libros sobre la historia del racismo en Estados Unidos y la discriminación han sido retirados de las bibliotecas de las academias militares, limitando el acceso a la formación sobre derechos civiles.

Las decisiones del mandatario contrastan con la lucha histórica iniciada en la década de 1960 por la igualdad y la justicia.

Mientras los críticos ven en estas acciones un retroceso institucional hacia formas de discriminación del pasado, el entorno del presidente defiende las medidas como una limpieza ideológica.

El ataque directo hacia Barack Obama mediante imágenes degradantes refuerza la percepción de un gobierno que utiliza la tecnología y la retórica para profundizar las divisiones raciales en el país.

Casa Blanca se queja...

La Casa Blanca se quejó el viernes de lo que calificó como “falsa indignación” después de que Donald Trump publicara un video en el que aparecían el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle caracterizados como monos.

“Es un vídeo meme de internet que representa al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de ‘El rey león’. Por favor, dejen de fingir indignación e informen sobre algo que realmente importe al público estadounidense”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una declaración a la AFP.

