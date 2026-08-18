Trump y Casa Blanca atacan a periodista de CNN tras pregunta sobre su asistente Natalie Harp

Donald Trump y el equipo de la Casa Blanca arremetieron contra una periodista de CNN luego de que preguntara sobre la relación del presidente estadounidense con una asistente.

Durante un evento en la Oficina Oval, la periodista Kristen Holmes pidió a Trump, de 80 años, que respondiera a los comentarios de un congresista demócrata sobre la asistente ejecutiva del presidente Natalie Harp, de 35 años.

Harp ha sido objeto de comentarios después de que se conociera que ella fue una de las pocas asistentes que acompañaron a Trump durante el cambio secreto de aviones Air Force One en un vuelo desde Turquía en julio.

Donald Trump se molestó ante la pregunta que le hizo la periodista de CNN. (JIM WATSON/AFP)

“Algún día, sus niños se cruzarán con su pregunta asquerosa e inhumana”, dijo la cuenta de Rapid Response de la Casa Blanca en una publicación en X dirigida contra Holmes.

El republicano también atacó a Holmes, calificándola de “muy irrespetuosa”, mientras hacía una pregunta sobre Corea del Norte.

“Eres una persona ruidosa y escandalosa, eres noticias falsas, cállate”, dijo Trump a Holmes.

CNN dijo que los ataques contra Holmes estaban “por debajo de la dignidad del cargo”. “Respaldamos firmemente a Kristen y rechazamos estos ataques en los términos más enérgicos posibles”, señaló en un comunicado.

La Casa Blanca criticó que Holmes hiciera la pregunta durante un evento para homenajear a un salvavidas adolescente.

“@POTUS recibe a un héroe salvavidas en el Despacho Oval y ella lo aprovecha como una oportunidad para lanzar una pulla barata sobre una colaboradora del presidente Trump”, dijo la cuenta Rapid Response.

Jon Ossoff, un senador demócrata y posible precandidato presidencial para 2028, acusó a Trump en un discurso el domingo de querer “construir su salón de baile y viajar con Natalie” en vez de hacer su trabajo.

En el libro “Regime Change” publicado este año, dos periodistas del New York Times dijeron que la lealtad de Harp llega al punto de escribirle cartas a Trump, incluyendo una que dice: “Usted es todo lo que me importa”.

ABC acusa a Trump por presuntas represalias

La cadena de televisión ABC, propiedad de Disney, demandó el martes a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) por una posible amenaza a sus licencias de transmisión.

Trump ha arremetido contra Jimmy Kimmel en varias oportunidades. (PATRICK T. FALLON/AFP)

La demanda, presentada en un tribunal federal en Washington, acusa a la administración de Donald Trump de hacer, a través de la FCC, una “campaña de represalia contra ABC por una sola razón: desaprueba lo que ABC transmite”.

“Con el tiempo, esos ataques se han intensificado hasta convertirse en exigencias explícitas de que a ABC se le retiren sus licencias de transmisión debido a su discurso”, señala.

La demanda se produce después de que a principios de este año la FCC pidiera a las estaciones de televisión de Disney renovar sus licencias de transmisión antes de lo previsto.

El presidente Donald Trump ha arremetido personalmente contra ABC en varias ocasiones, en particular contra el presentador del programa nocturno de la cadena, Jimmy Kimmel, y ha sugerido retirar licencias de transmisión.

“Durante meses, la administración ha incrementado de manera constante la presión sobre ABC, culminando en la amenaza actual a las licencias de transmisión de las ocho estaciones propiedad de ABC”, dice la demanda.

“La Comisión ha exigido una revisión de las licencias de las estaciones extraordinariamente pronto”, señala.

“Ese calendario subraya el verdadero propósito de la comisión: coaccionar y tomar represalias contra una cadena que se niega a someterse a las exigencias del gobierno”.