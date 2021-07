Turismo espacial agarra fuerza, solo hace falta ser millonario para salir de la Tierra

¿Serán pronto algo anticuado lanzarse en paracaídas?

Para vivir experiencias extremas y admirar la Tierra desde arriba (pero muuuy arriba), los viajes espaciales podrían convertirse en el nuevo regalo de moda. Al menos con un poco más de paciencia y mucho dinero (pero mucho dinero).

Veamos los diferentes servicios que se ofrecen a los aspirantes a turistas espaciales.

- ¿Quién ofrece estos vuelos?

Dos empresas se posicionan en el área de los viajes cortos al espacio, de unos pocos minutos de estadía: Blue Origin, del multimillonario Jeff Bezos, y Virgin Galactic, del también multimillonario Richard Branson.

En Blue Origin, un cohete es lanzado verticalmente, y la cápsula en la que se encuentran los pasajeros se desprende en vuelo hasta alcanzar los 100 km de altura, antes de volver a caer a la Tierra con tres paracaídas.

Virgin Galactic utiliza un enorme avión de transporte que despega de una pista clásica llevando a otro similar a un gran jet privado, que en determinado punto se suelta y vuela de manera autónoma a velocidad supersónica hasta alcanzar los 80 km de altitud. Luego desciende planeando.

Richard Branson es el millonario dueño de la empresa Virgin Galactic. AFP

En ambos casos, hasta seis pasajeros pueden desprenderse de sus asientos para flotar sin gravedad y admirar la curvatura de la Tierra.

- ¿Cuándo se podrá volar?

Virgin Galactic anunció el inicio de sus operaciones comerciales regulares para principios de 2022, después de dos vuelos de prueba finales. La fila, sin embargo, será larga: ya vendió 600 tiquetes.

La compañía dijo que planea, eventualmente, hacer un máximo de 400 vuelos por año por base espacial.

Dos personas podrán acceder por sorteo a uno de los primeros vuelos: las inscripciones están abiertas hasta el 1 de setiembre.

Blue Origin tiene varios vuelos para este año, pero no dijo cuántos. AFP

En cuanto a Blue Origin, no se anunció un calendario preciso. “Planeamos dos vuelos más este año”, después del que realizará el propio Jeff Bezos el martes, “y muchos más en 2022”, dijo una portavoz.

Otra opción: participar en un “reality show” televisivo. El programa Space Hero, con el visto bueno de la NASA, se propone enviar al ganador de la competición a la Estación Espacial Internacional en 2023.

- ¿Cuánto costará?

Los primeros tiquetes vendidos por Virgin Galactic costaron entre $200.000 y $250.000 cada uno. Pero la compañía advirtió que los asientos que se pondrán a la venta en el futuro serán más costosos.

Blue Origin no anunció un precio, pero se subastó un asiento en el primer vuelo tripulado por nada menos que $28 millones.

Por bastante menos (unos $125.000 por persona), se puede abordar la nave de Space Perspective: una cápsula con una vista de 360°, que ascenderá lentamente suspendida de un globo aerostático del tamaño de un estadio de fútbol.

Los afortunados que viajen con Virgin Galactic tendrán vistas fabulosas de la Tierra. AFP

No obstante, a pesar de las vistas espectaculares, solo irá a una altitud de 30 km y aún estará lejos del límite del espacio y la ingravidez.

Las 300 plazas disponibles para 2024, año en que debutará esta atracción, se han vendido todas, pero están habilitadas las reservas para 2025.

- ¿Qué requisitos físicos hay que cumplir?

En principio solo es necesaria una buena forma física. Para Virgin Galactic, el entrenamiento debería durar apenas cinco días.

El primer vuelo de Blue Origin llevará incluso a una expiloto de 82 años, que será la persona de mayor edad que haya estado en el espacio.

Entre los criterios que se pedían para la subasta de un lugar a bordo de la New Shepard de Blue Origin estaban no sufrir vértigo, poder subir el equivalente a siete pisos en menos de 90 segundos (para la torre de lanzamiento) y no pesar más de 100 kg.

- ¿Qué pasa con SpaceX?

SpaceX --propiedad de otro multimillonario, Elon Musk-- planea también vuelos de turismo espacial, aunque mucho más ambiciosos, de varios días y hasta mucho más lejos.

El precio del viaje a bordo del cohete Falcon 9, que impulsa la cápsula Dragon, asciende a decenas de millones de dólares.

En setiembre, una misión alquilada por el multimillonario estadounidense Jared Isaacman, Inspiration4, debe llevarlo a él y a otros tres pasajeros a la órbita de la Tierra.

La empresa Space X es la más ambiciosa en cuanto a distancia de los viajes. AFP

Por otra parte, en enero de 2022, tres empresarios viajarán a la Estación Espacial con un astronauta experimentado. La misión, denominada Ax-1, está organizada por la empresa Axiom Space, que contrató otros tres vuelos futuros con SpaceX.

La compañía de Musk también tiene previsto un viaje en órbita para cuatro personas, organizado por la empresa intermediaria Space Adventures, la misma encargada del vuelo del multimillonario japonés Yusaku Maezawa a la Estación Espacial en diciembre, pero a bordo de un cohete Soyuz ruso.

Maezawa prevé realizar en 2023 un viaje alrededor de la Luna, esta vez a bordo de un cohete aún en desarrollo por SpaceX, el Starship. Dijo que quería llevarse a ocho afortunados con él en proceso de selección... pero las inscripciones ya están cerradas.