Un perro fue al funeral de su dueña y su reacción se volvió viral

No hay dudas de que el perro es el mejor amigo del hombre, sobre todo por la cantidad de anécdotas que estos animales protagonizan alrededor del mundo. En las últimas horas, un peludito fue al funeral de su dueña y la reacción que tuvo no tardó en convertirse en viral.

A través de su cuenta de TikTok, la sobrina de la mujer fallecida compartió el momento en el que la mascota lloraba hasta quedarse dormida en el último adiós de quien cuidó de él hasta el día de su muerte. “Incluso si la tía Georgia tiene sueño, ella seguirá cuidándote”, fue el mensaje que escribió la usuaria @mwellll en la red social china.

Qué tristeza ver la carita del perro. Foto: La Nación, GDA

En la grabación que compartió, se pudo ver el lugar repleto de flores blancas que rodeaban al féretro. En una de las sillas estaba sentado el animalito que cabeceaba mientras velaban a su compañera de vida.

Además de los casi cinco millones de likes, la joven recibió miles de comentarios de personas que contaron con sus experiencias. “Les cuento que cuando mi abuelita falleció, mi perrito falleció al día siguiente”, “Así estuvo mi perro cuando murió mi mamá, yo estuve siempre a lado de mi perrito y le enseñe a mi perro que mi mamá ya no estará con nosotros, él siempre era el consentido de mi mamá”, “Cuando falleció mi papá yo tuve que explicarle a mi perrito y darle mucho cariño para que entienda que no volveremos a verlo, porque no comía durante días”, fueron solo algunos de ellos.

La historia del “Hachiko de Crimea”

Relatos similares circulan en las redes sociales y no dejan de conmover a los usuarios. Hace unos días, se conoció la historia del ‘Hachiko de Crimea’, el perro que esperó a su dueño durante 12 años, el cual identificaron con el famoso canino que permaneció en la estación de tren durante alrededor de una década para esperar a que su dueño regresara del trabajo.

En este caso, el perro aguardó durante más de una década la llegada de su dueño fallecido, que se desempeñaba como guardavidas. El can, llamado Mukhtar, se hizo conocido entre los residentes de la zona, en la ciudad de Yalta, según señaló el medio RT, al encontrarse allí cada día con la esperanza de volver a ver a su humano, algo que nunca ocurrió.

El Hachiko de Crimea aguardó a su dueño a orillas del mar. Foto: La Nación, GDA

El peludito no dejó de esperar a su dueño en el paseo marítimo, a orillas del Mar Negro, hasta que falleció a mediados de agosto de 2023. Una usuaria de X advirtió que el estado de salud del perro atravesó un momento delicado en julio de 2021. “El símbolo de Yalta, el perro Mukhtar, se encuentra en estado grave. Recientemente, él y otro perro llamado Belle fueron envenenados con veneno para ratas”, escribió @helensmail560.

Por su parte, tras su fallecimiento, la jefa de la administración local, Yanina Pavlenko, anunció que se levantaría un monumento en honor al animal. “Es una gran pérdida para nosotros, porque Mukhtar conocía y quería a casi todos los que venían a nuestra ciudad. Un perro muy leal. Por supuesto, es una pena”, dijo.