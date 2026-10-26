¡Venció al cáncer y alista maletas! El papa León XIV confirma su viaje a Sudamérica tras cirugía de pulmón

El Vaticano confirmó este lunes que el viaje que el papa León tenía previsto para noviembre a tres países sudamericanos se llevará a cabo según lo previsto, a pesar de haberse sometido hace dos semanas a una cirugía por cáncer de pulmón.

El papa León XIV confirmó que viajará en noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, luego de recuperarse con éxito de una cirugía en la que le extirparon un tumor canceroso en el pulmón derecho. (ALESSIA GIULIANI/Hans Lucas via AFP)

“La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que el viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026, se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente”, indicó el Vaticano en una nota.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, mencionó el papa, detalla el comunicado.

De acuerdo con el Vaticano, “la intervención quirúrgica se realizó con éxito y sin complicaciones”.

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El papa León XIV saluda desde el papamóvil mientras recorre los Campos Elíseos, en París, este 26 de setiembre, antes de oficiar una misa al aire libre en la plaza de la Concordia. (LUDOVIC MARIN/AFP)

Fue un verdadero milagro para León XIV

Los exámenes médicos posteriores confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no es necesario ningún tratamiento oncológico adicional.

“Teniendo en cuenta su situación clínica actual, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados, no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina”, apuntó la nota.

León, de 71 años, fue operado con éxito el 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma para extirparle un tumor canceroso en la parte inferior del pulmón derecho. Recibió el alta el 17 de octubre.

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Con el visto bueno de sus médicos en Roma, León XIV prepara maletas para volar hacia América Latina; el pontífice aseguró estar lleno de alegría por regresar al continente. El papa León XIV realiza una visita a España del 6 al 12 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, donde se reunirá con migrantes y con organizaciones dedicadas a ayudarlos. (Foto de Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP) (SIMONE RISOLUTI/AFP)

Su cirujano, Stefano Margaritora, afirmó entonces que se encontraba en una “situación clínica absolutamente satisfactoria”.

Aunque Margaritora aseguró que no existían “razones clínicas” para que el viaje a Sudamérica no siguiera adelante, algunos observadores del Vaticano habían especulado con que la gira podría sufrir alguna modificación.

El Vaticano anunció el viernes que el santo padre cancelará una visita prevista a Asís el 27 de octubre, siguiendo la recomendación de sus médicos.