Victoria de Lula e insinuaciones de fraude de Trump aumentan la tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos

Con la inesperada victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para un cuarto mandato, Brasil y Estados Unidos vuelven al punto de partida de su relación política y diplomática, pero con las espadas en alto, tras la acusación de elecciones amañadas lanzada por Donald Trump.

La derrota del conservador Flávio Bolsonaro, y una polémica extensión de la jornada electoral, trajo a Trump el recuerdo obsesivo de los comicios de 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden.

La relación entre Lula y Trump nunca ha sido la mejor. (Imagen generada por IA/Archivo /Imagen generada por IA/Archivo)

“Francamente, pareció otra elección amañada... Se veía tan corrupta, tan terrible”, dijo Trump a periodistas en Washington.

“Si las cosas van por ahí y Estados Unidos insiste en que las elecciones son ilegítimas, creo que eso aumentará aún más la hostilidad entre Trump y Lula” explica Evan Ellis experto del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en entrevista con la AFP.

Con un agravante, advierte este experto: “Lula estará liberado de futuras contiendas electorales”, al igual que Trump.

Ambos son veteranos y curtidos en el cuerpo a cuerpo, dispuestos a negociar pero también a no dar el brazo a torcer.

Lula y Trump no tienen reparos en hablarse al teléfono y se han reunido cara a cara. En cada ocasión se elogian en público, para luego volver a sus respectivas posiciones.

Estados Unidos no tiene aún un embajador instalado en Brasilia, a causa de los recelos del gobierno Lula durante la campaña electoral.

Luiz Inácio Lula da Silva ganó de forma inesperada las elecciones en Brasil. (MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)

La embajadora brasileña en Washington se encuentra a su vez en un limbo diplomático, oficialmente sin visado.

Un Lula deslegitimado por Trump puede verse tentado de “redoblar su presión contra la administración Trump en todo, desde su campaña contra los cárteles hasta Cuba, Irán, Israel, los aranceles...”, enumera Evan Ellis.

Socios pero rivales

Brasil es el gigante comercial de Sudamérica, suministrador de materias primas, café o carne para Estados Unidos, insumos importantes en la lucha de Trump contra la inflación, que por ahora el republicano no logra dominar.

Washington quiere además lograr de Brasil el compromiso de que se alejará de China, y lograr acuerdos en temas como las tierras raras, importantes para el sector tecnológico.

Pero Lula es un referente internacional, ganador de cuatro elecciones.

“Le gusta la diplomacia presidencial. Y Brasil se ha visto alentado a diversificar sus relaciones” ante la agresiva política de Trump, opina Larissa Wachholz, experta del Centro Brasileño para Relaciones Internacionales.

El gobierno Lula es además el ariete de la izquierda latinoamericana frente al Escudo de las Américas, la ambiciosa iniciativa de Trump en una región que viró drásticamente a la derecha.

Desde el punto de vista de la seguridad regional y la lucha contra el crimen organizado, Brasil puede verse en dificultades no solamente con Washington, sino con sus vecinos.

“Creo que hay posibilidades a la hora de compartir inteligencia, información financiera, bancaria, en la medida de lo posible” entre Washington y Brasilia, apunta James Story, exdiplomático y fundador de la consultoría Global Frontier Advisors.

Trump no se quedó callado e insinuó que las elecciones en Brasil fueron amañadas. (ALEX WROBLEWSKI/AFP)

Pero en la medida en que el Escudo de las Américas significa operaciones militares conjuntas en la región, Brasilia se mantendrá al margen, predice este experto.

“Brasil traza su propio camino en muchos de estos temas. Así que no espero que sea particularmente útil en ninguno de ellos, ni creo que el gobierno de Estados Unidos vaya a recurrir a Brasil para que ayude”, opina.