Video: Familia estaba velando a ser querido y el “muerto” llegó vivo y en helicóptero a su funeral

Una de las grandes incógnitas del ser humano es conocer qué sucede después de la muerte, al igual que tomar conciencia de cómo actúan los seres queridos una vez que ocurre el deceso.

Los familiares no podían creer que su familiar estaba vivo. Foto: GDA/La Nación/Argentina

Esa misma pregunta fue la que llevó a David Baerten a fingir su funeral en la ciudad de Lieja, Bélgica. Como resultado obtuvo una respuesta no muy favorable por parte de sus parientes y algunos amigos, que rechazaron la broma de mal gusto.

Uno de los mejores amigos del creador de TikTok compartió en sus redes sociales un video en el que enseñó su plan maestro a todos sus seguidores una vez que David completó su objetivo: engañar a todos, excepto a sus hijos y esposa, a quienes le solicitó ayuda para que todo resultara de la mejor manera. Con el apoyo de sus más cercanos, contactó a una funeraria y organizó lo que sería el sepelio.

El motivo tras fingir su funeral fue “darle una lección” a todos sus allegados, para tomar conciencia de las personas que realmente lo querían y estarían en su despedida final.

En sus redes sociales, sus hijos redactaron los típicos textos emotivos, como: “Descansa en paz, papá. Nunca dejaré de pensar en ti. ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué tú? Ibas a ser abuelo y aún tenías toda una vida por delante. ¡Te amo! ¡Te amamos! Nunca te olvidaremos”.

Esas frases fueron los indicios más certeros de la muerte de David, quien recibió comentarios del resto de su familia en lamento a su fallecimiento. No obstante, durante el sepelio en el que todos sus conocidos se reunieron para despedir el cuerpo de David, el tiktoker, que aún se rehusó a publicarlo en su perfil oficial, descendió desde un helicóptero y sorprendió a los presentes.

@todonoticias 💔 LA BROMA PESADA MÁS CRUEL | Un papá fingió su muerte y organizó un velorio falso para que su familia valore el tiempo que pasan con él: "Nunca me invitan a nada. Nadie me ve. Todos nos distanciamos. No me sentí apreciado. Es por eso que quería darles una lección de vida" ♬ sonido original - TN - Todo Noticias

En helicópero

Esta actitud provocó el desagrado de sus parientes y amigos, que en medio del sufrimiento por creer en el fallecimiento de David, él apareció con vida y una sonrisa en su rostro.

Esa broma le costó muy caro, ya que parte de su familia lo consideró como una falta de respeto, al tiempo que otros también celebraron que realmente estuviera a salvo.

Luego del hecho, el creador de contenido explicó: “Lo que veo en mi familia a menudo me duele. Nunca me invitan a nada. Nadie me ve. Todos nos distanciamos. Me sentí poco apreciado. Por eso quería darles una lección de vida y mostrarles que no deberían esperar a que alguien esté muerto para reunirse con él”.

En el registro de su amigo, se puede ver a David en pleno abrazo con otro hombre quien llora desconsoladamente al verlo con vida. En tanto, el tiktoker remarcó que no todos sus familiares asistieron al velatorio, por lo que señaló: “Aquellos que no vinieron me contactaron para reunirnos. Entonces, de alguna manera, gané”.

Con más de un millón de reproducciones y 31.000 Me Gusta, rápidamente el falso funeral se convirtió en viral y causó la reacción de los seguidores de Thomas Fat, quien se encargó de hacer público el video en su perfil de TikTok.

“¡Imperdonable! ¿Lección moral de qué hablás? " ; “Estoy sorprendido de cómo podemos hacer eso”; “Honestamente creo en el karma” y “Quería ver quien estaría ahí con sus propios ojos, qué narcisista”, fueron algunos de los comentarios que en cuestión por parte de los usuarios.