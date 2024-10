Video muestra cómo el mar se “tragó” una piscina de un hotel durante el paso del huracán Milton

EUA - Imagens de Fort Myers, na Flórida, mostram uma piscina de um resort "desaparecendo" com as tempestades que atingem a cidade com a proximidade do furacão Milton. O fenômeno, que teve um aumento 'explosivo' em poucas horas, pode ser um dos piores da Flórida nos últimos 100 anos. EUA fazem alerta de risco extremo à vida. Acompanhe a cobertura no #g1 #FuracãoMilton #EUA #Tampa #Flórida #tiktoknoticias