(Video) Perrita estuvo dos días desaparecida y volvió a casa sola en taxi

Hola soy Vaca la rescatada. Les cuento que mi hermana humana @Jessica Arce me rescató hace unos meses atrás del peligro de la calle, me esterilizaron y me dieron mucho amor en su hogar. Ahora soy la favorita de papá y mamá #soyvacalarescatada #petlover #amorperruno #Vaca #rescatada #amor