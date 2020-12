Como la mayoría de las obras de Huang Bowen, sus homenajes a Li Wenliang fueron rápidamente recubiertos por el municipio. "No me importa. He hecho lo que quería y me ha bastado para decir lo que tenía que decir", resume el artista, ocupado pintando de noche el carácter que significa "esperanza" en un edificio abandonado, junto con otros dos grafiteros.