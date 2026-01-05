“¡Ya basta!”: Tras lo ocurrido en Venezuela, Trump ahora va por otro territorio y le responden con todo

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, respondió de forma contundente a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre una posible anexión de la isla.

(arc)

El líder groenlandés utilizó la expresión “¡Ya basta!” para exigir el cese de las presiones y las insinuaciones de Washington, subrayando que cualquier diálogo debe realizarse bajo el respeto absoluto al derecho internacional y la soberanía nacional.

La tensión escaló luego de que el mandatario estadounidense afirmara que Groenlandia es necesaria para la seguridad de su país.

“Necesitamos a Groenlandia para garantizar la seguridad nacional y Dinamarca no está en capacidad de hacerlo”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One cuando le preguntaron sobre el tema, reavivando los temores de una intervención en esta zona estratégica del Ártico, rica en minerales y con una ubicación geográfica clave.

“Nos preocuparemos de Groenlandia en unos dos meses (...) hablemos de Groenlandia en 20 días”, agregó el presidente norteamericano.

“¡Ya basta!”, le contestó el primer ministro groenlandés.

“No más presión. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las discusiones. Pero esto debe hacerse por los canales adecuados y con respeto al derecho internacional”, escribió Nielssen en Facebook.

Rechazo internacional a las pretensiones de Washington

La postura de Donald Trump ha generado una ola de apoyo hacia Dinamarca por parte de la comunidad internacional.

Diversos líderes de la Unión Europea y la OTAN han manifestado que la integridad territorial de los Estados miembros es inviolable.

Figuras como el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, coincidieron en que solo el pueblo groenlandés y las autoridades danesas tienen la potestad de decidir su futuro.

Desde Francia, la diplomacia advirtió que las fronteras no pueden ser modificadas mediante la fuerza.

Por su parte, la Unión Europea, a través de sus portavoces, aseguró que mantendrá su defensa firme de la soberanía nacional y la inviolabilidad de los límites territoriales de sus aliados ante cualquier intento de expansión externa.

Autoridades de Dinamarca rechazan cualquier intento de compra del territorio de Groenlandia. (CHARLY TRIBALLEAU MICHAL CIZEK/AFP)

Redes sociales y la respuesta de Dinamarca

La controversia se intensificó tras una publicación en redes sociales de Katie Miller, vinculada al entorno cercano de la Casa Blanca, quien compartió un mapa de la isla con los colores de la bandera estadounidense y la palabra “pronto”.

Este gesto fue calificado como irrespetuoso por la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, quien recordó que el territorio no se encuentra a la venta ni su destino se define por publicaciones digitales.

Frederiksen instó a Estados Unidos a respetar a su aliado histórico, destacando que el país forma parte de la alianza de defensa mutua.

Mientras la Casa Blanca justifica su interés mencionando la presencia de buques rusos y chinos en la zona, el gobierno de Groenlandia mantiene su apertura al diálogo comercial, pero descarta categóricamente cualquier plan de anexión que vulnere su autonomía.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.