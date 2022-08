Youtuber amenazó a empleada de restaurante porque le cobró una empanada (Video)

En España se hizo viral el video de un Youtuber que se enfureció con la empleada de un restaurante porque le cobró la comida que consumió dentro del establecimiento.

El hombre solo quería jalar sin pagar la empanada.

Un hecho que, lamentablemente, fomentó los comentarios de odio contra el local y reseñas negativas en Google. Se trata de Borja Escalona, quien estaba en una transmisión en vivo, mientras recorría las calles del municipio de Vigo, en la provincia de Pontevedra, en Galicia, cuando decidió comer algo en el famoso restaurante A tapa do barril.

Escalona pidió una de las famosas empanadas del lugar y, una vez terminó de comer, intentó retirarse del sitio sin pagar. De inmediato, la empleada le solicitó el pago de 2,3 euros, algo que sorprendió al creador de contenido. Según Borja, él promocionaba el lugar por lo que debía comer gratis, como hizo anteriormente en otros negocios: “Espera porque estamos en un problema, porque entonces tengo que cobrarte yo esta promoción que acabamos de hacer”, expresó.

Sin embargo, la mujer le ratificó que debía pagar porque él nunca le había advertido que no iba a hacerlo, además, ella solo era una trabajadora y los temas de publicidad debían acordarse con los dueños.

El sujeto insistió en que no tenía por qué pagar y le manifestó a la empleada que, si pagaba, llegaría a la cuenta del restaurante una factura por 2.500 euros por publicidad. “Te va a salir un pelín más caro… Les va a llegar una factura de la promoción que acabo de hacer, que son 2.500 euros”, aseveró.

Finalmente, el influencer pagó la cuenta, no quiso recibir el dinero del cambio y pidió a sus seguidores que no hicieran una mala reseña del lugar en Google, lo que provocó un efecto contrario, ya que tras el video en vivo de Borja, cientos de usuarios criticaron A tapa do barril a través de cientos de comentarios negativos.

Tras el ciberacoso, el establecimiento dio su versión de los hechos y lamentó que haya personas que hablen mal del lugar sin siquiera haber probado las empanadillas.

“Cobrar por nuestro trabajo ha supuesto decenas de puntuaciones negativas en nuestro perfil de Google (personas que nunca han comido ni una de nuestras empanadillas) y llamadas a nuestro negocio insultando a nuestro equipo. También ha sido un disgusto para una persona que estaba haciendo su trabajo y que salió de la situación de la mejor forma posible: con profesionalidad y respeto. ⁣⁣Desde aquí, queremos dar las gracias a todos los mensajes de cariño que estamos recibiendo y también, alertar del uso que ciertas personas están extendiendo a través de las redes sociales: mensajes y discursos desde el odio y la violencia, desde la falta de respeto y el “todo vale” por el clic.”, se lee en la cuenta oficial de Instagram del restaurante.

Se desconoce si el youtuber cumplió su palabra y le cobró la millonada a A tapa do barril.

Al final a Escalona no le fue nada bien ya que, ante las numerosas críticas recibidas, YouTube le cerró el canal. El creador de contenido tuvo que pedir disculpas y abrió un nuevo canal.