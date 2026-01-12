La Negra, la perrita vendedora, guarda y mecánica que “trabaja” para agencia de autos en Liberia

Nadie la llamó, nadie la esperaba y nadie imaginó que una perrita callejera terminaría siendo parte del personal y ahora tiene hasta carné de empleada.

Pero a mediados de diciembre del 2024, una zaguatita negra, flaquita y desconfiada apareció de la noche a la mañana en la agencia de Hyundai Liberia y, sin hacer ruido ni pedir permiso, decidió que ese sería su lugar en el mundo y hasta nombre le pusieron: La Negra.

Alex Carvajal, gerente de la sucursal Hyundai-Liberia, recuerda que aquel primer día todos se sorprendieron al verla.

Esta es La Negra cuando posó para que le hicieran el carné de trabajo. (Cortesía/Cortesía)

“Llegamos a trabajar y ahí estaba, con otra perrita cafecita. Les dimos comida ese día. La cafecita se fue, pero La Negra no. Al otro día volvió a amanecer aquí. Pensamos que pronto se iría, como otros perritos que llegan, comen y se van, pero ella no”.

LEA MÁS: Ricky, un gatico supersimpático, fue elegido empleado del mes en Puntarenas

La Negra se quedó. Nadie la amarró ni la obligó. Desde el inicio fue libre. “Es un alma libre. Se va, regresa, da vueltas y vuelve. Pero siempre vuelve”, cuenta don Alex.

Con el paso de los días, la agencia dejó de verla como visitante y empezó a sentirla como parte del paisaje cotidiano: echada cerca del taller, caminando entre los carros o sentada observando a la gente trabajar.

De la calle a tener hogar

Cuando pasó una semana y la perrita no se fue, los compañeros empezaron a hablar del tema.

Los trabajadores de Hyundai en Liberia ni a palos le regalan su compañera de trabajo a nadie y eso que varios la han pedido. (Cortesía/Cortesía)

“Un día dijimos: ‘Ya que no se va, contratémosla’. Cada quien fue trayendo alimento y después acordamos comprarlo entre todos. Sin darnos cuenta, ya era parte de la familia”, recuerda don Alex.

La Negra no necesitó entrenamiento. El lote donde está la agencia es grande y ella sola aprendió dónde hacer sus necesidades.

Tiene camita, collar, placa y una rutina que cumple con disciplina. Entra a la oficina apenas se inicia la jornada, solo para que todos vean que llegó puntual, y luego se va a trabajar afuera. Cuando el sol liberiano aprieta, se mete a refrescarse y se echa tranquila, como quien sabe que ese también es su espacio.

LEA MÁS: Estas son las palabras que su perrito entiende a la perfección

Mecánica y vendedora

Aunque su “cargo” es agente vendedora, La Negra hace de todo. Revisa carros, huele personas y, si hay fila, pasa uno por uno oliéndolos y vigilando que todo esté bien.

Ya Hyundai nos confirmó que seguirá pagando la comidita y el veterinario de la breteadora. (Cortesía/Cortesía)

“Ella revisa todo, huele todo, como si trabajara en el OIJ. No deja pasar nada”, dice don Alex entre risas.

Se puede decir que trabaja en el taller porque ahí es donde pasa más tiempo. Duerme bastante, pero cuando ve movimiento se levanta de inmediato.

“Está bien despabilada, ya sabe por dónde caminar y cómo acomodarse para que no la golpeen los carros”, agrega.

Los mecánicos la saludan, los de lavado juegan con ella y los guardas de seguridad la consideran una compañera más del turno de la noche.

Vigilante de noche

La Negra no se va cuando cae la tarde. Siempre hay un guarda 24 horas y ella se queda acompañándolo.

“Después de las cinco y media es otro oficial más. Si escucha algo raro afuera, ladra y avisa. Tiene un instinto increíble”, cuenta el “jefe” de La Negrita.

Cuando se enfermó, todos los sus otros compañeros humanos pusieron platica para el veterinario. (Cortesía/Cortesía)

De noche camina, se echa cerca de la entrada y vuelve a levantarse si oye movimiento. No cuida solo el lugar, cuida a la gente que trabaja ahí.

Cuidada entre todo

La historia de La Negra también ha tenido momentos difíciles. Fue castrada gracias a la ayuda de un cliente y el resto del proceso lo pagaron entre todos los trabajadores. Meses después enfermó gravemente, no podía caminar y pasó dos semanas internada en la misma veterinaria.

LEA MÁS: Senasa da 6 consejos para evitar que su peludito se contagie de mortal enfermedad para los humanos

“Se puso la factura en el chat y todos aportaron. Nadie dudó”, recuerda don Alex.

Hace poco volvió a tener un problema en una patita y otra vez fue internada. Hoy está bien, recuperada y más chineada que nunca. “Aquí nadie la ve como un gasto, la vemos como parte del equipo”, dice.

Vean a La Negra en un día normal de trabajo

Tiene hasta carné

A un año de haber llegado, La Negra recibirá un carné que la acredita como la primera colaboradora canina de Hyundai en el país.

¿Verdad que quedó bien guapa en su foto del carné? (Cortesía/Cortesía)

Nos confirma la empresa que ya los trabajadores no van a tener que poner un cinco más para alimento o veterinario; ahora ellos asumirán todo gasto.

“Más que una mascota, es un recordatorio de que también en las empresas se puede trabajar con empatía. En Costa Rica, Hyundai ha construido una relación cercana con las mascotas como parte de la familia”, aseguró Paola Safiano, gerente de Mercadeo de Hyundai.

Alex Carvajal, gerente de la agencia de Hyundai en Liberia

No podía faltar la plaquita para tenerla bien identificada: La Negra. (Cortesía/Cortesía)

La Negra llegó sola y sin nada. Hoy tiene trabajo, cuidados y una familia entera que la espera todos los días. Porque, a veces, las mejores familias no se planean… simplemente aparecen moviendo la cola.