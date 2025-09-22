Primera gala de nominación de Mira quién baila estuvo llena de emoción y dejó dos estrellas sentenciadas

Mariana Uriarte y Michael Rubí fueron la mejor pareja de la gala (Lilly Arce/Lilly Arce)

La segunda gala de Mira quién baila, programa de baile de Teletica, estuvo llena de emoción y sorpresas en la primera gala de nominación.

Este domingo, Teletica realizó la segunda gala del formato de baile donde la tensión estuvo a flor de piel, porque todos se jugaron su continuación en el programa.

La pista la inauguró el exfutbolista Randall “El Chiqui” Brenes junto a Yessenia Reyes y lo hicieron con todo con una energética coreografía al ritmo de “El Rock de la cárcel” de Elvis Presley.

A pesar de que ambos se vieron más seguros y tranquilos en la pista, los jueces aseguraron que tienen mucho trabajo para los próximos domingos, lo que prendió las alarmas en ambos.

El siguiente en la pista fue Neto Rangel con un potente tango, que puso de pie al juez Toni Costa, demostrando que su experiencia como bailarín pesa en el programa.

El tercer participante de la noche fue Jeff On, el ganador de la primera gala y, al ritmo de un swing, se llevó muy buenos comentarios, confirmando que desde ya es uno de los favoritos.

Después fue el turno de Thais Alfaro, quien se lució con un vals, pese que durante esta semana pasó por el lamentable fallecimiento de su suegro (el viernes).

Ericka Morera y Javier Acuña prendieron el estudio Marco Picado con un intenso y sensual merengue que les encantó a los cuatro jueces.

“Me gustó mucho, mucha fluidez, mucha energía”, mencionó Costa.

La siguiente pareja en escena fueron Ivonne Cerdas y Kevin Vera, quienes bailaron un bolero criollo que no convenció del todo.

Katherinne Campbell se lució por todo lo alto con una salsa que generó muchos aplausos.

“Bailas muy bien, una coordinación espectacular. Me gustó mucho”, le dijo Isabel Guzmán a la hermana del futbolista.

Después de ella fue el turno de Daniel Montoya, quien, además del baile, puso el toque de humor que no puede faltar y es que antes de que los jueces dieran su opinión, sorprendió a todos con una pregunta.

“¿No se iban a poner de pie los cuatro?“, consultó.

Después llegó uno de los momento más esperados de la noche, la presentación de Ítalo Marenco y Lucía Jiménez con una bachata

El cierre de la noche fue con un foxtrot que dejó muchos halagos para Mari y Michael que, de paso, se dejaron el premio de la pareja Wao.

Chiqui Brenes o Ivonne Cerdas dejarán la competencia

Chiqui Brenes podría dejar la competencia (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Está muy reñido, pero la pareja Wao es Mariana y Michael. Estamos muy sorprendidos por el gran salto enérgico que vimos, el nivel técnico y hay cuatro parejas que lo estaban peleando”, comentó la jueza.

Elegir a los nominados fue igual de complicado porque al menos tres parejas quedaron debiendo.

“El trabajo que hacen es admirable. Todos salen de su zona de confort, pero ha habido parejas que se han estancado y otras que han evolucionado y hemos decidido que Chiqui y Yessenia e Ivonne y Kevin son los nominados”, explicó Toni Costa.

Tras el final del programa, el exdelantero aseguró que se esperaba ser nominado.

“Por los comentarios de los jueces podría pensarlo, para mí todo esto es ganancia y lo estoy disfrutando muchísimo. Voy a trabajar el doble o el triple para poder hacerlo mejor”, aseguró el Chiqui.

A diferencia del exfutbolista, la exmiss Costa Rica se mostró más tranquila y asegura que no la desvela el resultado de la nominación.

“Si la gente quiere que yo me quede, me va a apoyar. Yo estoy feliz y relajada junto a mi querido Chiqui, vamos a ponerle bastante. Yo muchas veces me he perdido, para mí esto no es nada nuevo. A darle y empezar bien la semana”, concluyó.

El público decidirá cuál paraje abandona la pista y, desde ya, las votaciones están abiertas en la página web del canal.