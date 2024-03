Abren convocatoria para que aprenda gratis computación y todo sobre la nube

Buscan mujeres que quieran aprender más sobre el uso y almacenamiento en la nube. (Shutterstock)

Si usted de esas mujeres que dice que se la come la tecnología llegó la oportunidad de que aprenda y lo mejor de todo gratis.

El programa de formación virtual Women in cloud abrió su convocatoria de este año para enseñar, de forma gratuita, todo sobre el uso y almacenamiento en la nube.

Este es un proyecto dirigido especialmente a mujeres, con el apoyo de CINDE (Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo), Future Up y Crusa.

Lo bueno es que le darán un certificado internacional en Cloud Computing, que le puede ayudar de manera laboral.

Entre los requisitos están ser mayor de edad, tener la secundaria completa, contar con equipo tecnológico, preferiblemente computadora y una conexión de internet de 2 megas o más.

También es muy importante y obligatorio contar con 12 horas disponibles a la semana para cumplir los cursos y saber algo de inglés, porque se le hará una pequeña prueba.

Para inscribirse debe enviar un correo a talentonacional@cinde.org con los datos personales y poner en el asunto que es para el programa Winc. Recuerce anotar un correo electrónico donde se puedan comunicar con usted.

La compañía indicó que el diagnóstico de la prueba en inglés no influye en la selección de las participantes y aclaró que si desconoce alguna respuesta no hay por qué preocuparse, porque es “completamente válido no tener conocimiento sobre algunas o todas las preguntas”.

El cierre de la convocatoria es hasta el próximo domingo 10 de marzo así que si quiere aprender y tener un certificado muy valioso póngale a mandar todo lo solicitado.