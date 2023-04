San Juan de Dios dará curso virtual de preparación para el parto

El hospital San Juan de Dios confirmó que dará un curso para que las mujeres embarazadas se preparen para el parto, el cual se realizará de manera virtual (por Internet) mediante la plataforma Zoom.

La capacitación se llevará a cabo todos los viernes de mayo, en horario de 8 a.m. a 11 a.m. No se le olvide que por medio de su teléfono celular también puede entrar a Zoom y llevar el curso.

La coordinadora del curso, la enfermera Lorena Gamboa Vindas, resaltó que las herramientas que van a dar en estas sesiones son de gran importancia para la embarazada y la familia.

Todos los viernes de mayo será el curso de preparación para el parto. (JOHN DURAN)

Además, la funcionaria dice que se trabaja con diferentes especialistas para dar recomendaciones adecuadas en diferentes áreas.

Algunos temas por desarrollar en este curso son: nutrición en el embarazo y lactancia, tamizaje del recién nacido, labor y parto, lactancia materna, cuidados del recién nacido, yoga en la embarazada y embarazo en tiempos de covid-19.

Los interesados pueden inscribirse antes del mediodía del 3 de mayo mediante el formulario: https://forms.office.com/r/5qdD0CXBXk. Las consultas pueden ser evacuadas al número: 2547-8243.

Las consultas pueden ser evacuadas al número telefónico: 2547-8243. (Diana Mendez.)

Así mismo, se realizará una sesión de consultas y evacuación de dudas, con profesionales de diferentes disciplinas, entre ellas: obstetricia, pediatría y nutrición.

Para el curso se requiere: un paño y una sábana o alfombra para que las embarazadas puedan acostarse. Es importante que también participe la persona que acompañará a la madre durante el parto.