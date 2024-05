¿Va para una entrevista de trabajo? Estas son cinco cosas que no se deben hacer

Los consejos aplican para las entrevistas presenciales y en linea. Foto: BBC

Si en los próximos días usted va para una entrevista de trabajo y quiere que su perfil destaque, preste atención a estos consejos porque hay cinco cosas que no se pueden hacer y a veces pasamos por alto.

Según la revista Glamour de México, cuando a uno lo llaman a una entrevista de trabajo, quiere decir que nuestro currículum ya fue lo suficientemente atractivo para que la empresa lo considere como un candidato viable para el puesto, pero al momento de conocer al reclutador será definitivo. Así que para que todo salga puras tejas, preste atención a estas recomendaciones que le vamos a dar.

Llegar tarde

Llegar tarde a una cita de trabajo implica que no le importa el puesto y no respeta el tiempo del entrevistador (aplica para entrevistas presenciales y en línea). Por eso es esencial llegar unos minutos antes con el fin de presentarse y tener tiempo para responder todo lo que el reclutador necesita saber sobre usted.

Mentir en el currículum

Evite decir o poner datos falsos o modificados acerca de su educación, experiencia o habilidades. De hecho, si un entrevistador te descubre mintiendo, podría terminar antes con la entrevista. Además, si llega a obtener el puesto con base en una mentira, es posible que lo pongan a realizar tareas para las cuales no está preparado.

Contestar el celular

Durante la entrevista, lo mejor que puede hacer es apagar el celular o dejarlo de lado. El hecho de dividir la atención entre el reclutador y el celular muestra falta de autocontrol, además es una falta de respeto.

Respuestas ambiguas

Esta revista recomienda tomarse el tiempo necesario para pensar antes de responder las preguntas, pues titubear o hablar de manera ambigua no genera confianza. Por eso, hable con seguridad de usted y sus conocimientos.

Hablar mal de la antigua empresa

No es buena idea quejarse de los exjefes, no importa si la relación no fue buena, ya que esto no se refleja bien, y según los expertos es una señal de alerta para los gerentes de contratación.