Manos que valen millones

Jorge Rivera, Mileydi Jiménez, Miguel García y Víctor Agüero son quienes le traen suerte a los ticos. Foto: JPS Jorge Rivera, Mileydi Jiménez, Miguel García y Víctor Agüero son quienes le traen suerte a los ticos. Foto: JPS

Sus manos reparten miles de millones de colones cada año en sorteos de la Junta de Protección Social y este domingo no será la excepción cuando se jueguen ¢4.750 millones en el Gordito de medio año.

Mileydi Jiménez, Jorge Rivera, Miguel García y Víctor Agüero son los encargados de sacar las bolitas de las tómbolas y cantar el número que hará millonarios a los más suertudos.

Su preparación es fundamental no solamente para no cometer ningún error, sino también para darle credibilidad a la institución y más en un sorteo tan importante como el de este domingo.

“Nosotros no podemos ni meternos las manos a las bolsas, ni rascarnos la nariz, ni hacer señas por un mosquito, nada de eso, porque la gente puede pensar que estamos haciendo algún tipo de seña por algún premio”, aseguró Jorge Rivera, quién tiene 15 años cantando en los sorteos y 30 de ser parte de la Junta.

Ni imanes, ni inyecciones en las bolitas, ni congerlarlas para que salga un número determinado, según los cuatro cantantes esos son cuentos de la gente y todo se hace bajo estricta vigilancia para seguridad de los jugadores.

“Les puedo garantizar que todo es lo más cristalino posible, aquí no hay nada de imanes, por eso usamos mangas cortas, para que la gente no piense que aquí se monta algo”, aseguró Miguel García quién lleva 14 años dándole suerte a los ticos.

[ Lea también: Bolitas al mejor estilo de James Bond ]

‘Cantantes’ por suerte

Mileydi es la que tiene más experiencia con 18 años. Foto: JPS Mileydi es la que tiene más experiencia con 18 años. Foto: JPS

Aunque todos llegaron en diferentes años y unos tienen más espuela que otros, lo que los une es que todos llegaron por casualidad.

“En aquel momento había un compañero próximo a pensionarse. Mi jefe me dijo que si quería participar en los sorteos y le dije que sí, me mandaron a hacer una prueba y aquí estoy”, le contó a La Teja Mileydi Jiménez, quien lleva 18 años sacando el número más deseado.

“Una compañera me preguntó si tenía interés. Estuve varios domingos viendo el sorteo y aquí estoy 14 años después”, aseguró Miguel García.

Para ellos la experiencia es lo mejor que les pudo pasar, confiesan que hasta se sienten famosos porque la gente los reconoce en la calle.

“Son cosas bonitas, la gente le dice a uno: ‘¿Qué vas a sacar hoy?’, 'mirá sacá tal número’, ‘sacá el número que juego yo’, pero no he tenido experiencias feas”, aseguró Víctor Agüero, quien es el más nuevo del grupo, con siete años cantando los numeritos.

[ Lea también: El Gordito subió de peso ]

A cuidar la garganta

La clara de huevo, el jengibre, una buena bufanda y el paraguas son los mejores aliados de estos cuatros cantantes para los sorteos de más importancia como los son el Gordito de medio año y el Gordo navideño.

Un resfrío les puede pasar la factura, así que los días previos a una fecha importante toman sus medidas.

“Yo lo que hago es tratar de no resfriarme, de descansar y de no salir el propio día para no tener un accidente”, aseguró Jorge Rivera, quien además contó parte de los trucos que utilizan sus compañeros.

Otros como Miguel ponen todo en manos de Dios y su familia antes de un sorteo importante.

“Yo siempre tengo la rutina de levantarme, ir con mi familia a misa y si ando un poco engripado tomar jengibre”, aseguró García.

Lo que es cierto para los cuatro es que su voz es la chineada y su machetico.

Sorteo lleno de premios

El sorteo de este domingo reparte ¢4.750 millones en total, de los cuales ¢550 millones son para el premio mayor, o sea ¢55 millones por pedacito.

El segundo premio será de ¢90 millones y el tercero será de ¢40 millones, además se repartirán diez premios de ¢3 millones de colones cada uno por entero.

Los que peguen la serie con el número anterior o posterior al mayor también tendrán un premio de ¢4 millones por entero.

Según la Junta con la venta del Gordito de medio año se recolectarán ¢869 millones que serán usados en programas sociales.