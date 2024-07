Desafío 4x4 superó las exigencias de sus seguidores a punta de adrenalina y barro

El Avispón Verde de Osvaldo Andrade y Víctor Andrade fue uno de los animadores en la categoría C de cuatro cilindros. (MARVIN_CARAVACA)

La segunda fecha del Desafío 4x4 cumplió con lo prometido a sus seguidores, ponerlos a vibrar en las carreras de los de los mejores chuzos doble tracción.

La Teja se fue a la pista Al Límite en Pozos de Santa Ana para ver cómo se desarrolló la actividad y salimos con una sonrisa al ver a cientas de personas emocionarse por la forma en que los participantes superaron el barro y los obstáculos del trazado.

Uno que lo vivió bastante fue Christopher Hidalgo, quien viajó desde la zona de Los Santos para no perderse los carrerones, en el momento que lo entrevistamos cocinaba carne asada para el almuerzo y nos contó que se vino muy temprano con su familia.

Luis Carlos Romero y Christopher Hidalgo le pusieron bonito con la carne asada mientras disfrutaban de las carreras. (Johan Rojas Ortega)

“Desde las 5:30 a. m. estamos acá, la pasión que tengo por los motores me movieron para estar acá, me emocionan desde carajillo, por eso desde hace 15 años andamos en esto de las carreras 4x4 y me vine con todos”, contó.

Su familiar Luis Carlos Romero, uno de los mecánicos del carro El Pitufo tripulado por Felix Jinesta y Laura Artavia en la categoría C de cuatro cilindros, se mostró agradecido por el clima, porque no les llovió.

“La experiencia ha sido bastante bonita, con reunirnos con los aficionados del 4x4 y lo vivimos cómo tiene que ser, por dicha el clima estuvo bien, por las lluvias de los últimos días nos preparamos más como traernos las botas.

“Eso también influyó en la preparación de los carros, como ponerle mejores ruedas y afinar otros detalles, por eso estamos agradecidos con Dios que nos permitió vivir un gran evento”, explicó.

"La Bestia" de Gustavo Canales y Marvin Soto triunfó en la categoria B de seis cilindros. (MARVIN_CARAVACA)

Confesó que el trazado lo puso nervioso porque algunos participantes sintieron el ácido, pero eso benefició al espectáculo.

“La pista estaba muy fuerte, el carril derecho estuvo muy rudo, la primera zanja hizo que varios carros se perdieran en el trazado, aparte del resto de complicaciones”, explicó.

Se mostró contento porque La Teja estaba en la actividad y le advertimos que nos verán más seguido en eventos de motores porque queremos darle el espacio que se merecen en la sección Motorismo.

“Me parece muy bien y muy bonito, porque ahora tendremos más opciones para seguir los distintos eventos de los motores, así también el deporte crece aún más”.

Una familia hasta se puso creativa y cocinó chicharrones. (Marvin Caravaca)

Sufrió pero disfrutó

Marcos Salas, mecánico de Chombolo manejado por Ohathan y Andrey Zúñiga en la categoría A de ocho cilindros, celebró a medias porque su carro solo corrió una de las dos carreras de la fecha por problemas mecánicos.

“Soy el que lo arma desde la suspensión hasta el motor, en esta ocasión nos fue regular porque el motor se murió, pero eso es parte de la adrenalina que se vive acá”, confesó.

La Dama de Hierro de Dayana Marín y Ninoska Vado sufrió con el barro en uno de los obstáculos. (MARVIN_CARAVACA)

Aún así se mostró alegre por vivir una fecha más del Desafío 4x4.

“Es una pasión, nos encanta, pero a la vez muy difícil de explicar, tenemos más de 20 años de vivirlo, nos encanta venir, participar y tener carros en competencia”, dijo.

Hasta nos hizo un buen recibimiento por cubrir la actividad.

“Muy buen apoyo, en el mundo del 4x4 ocupamos que más medios se fijen en nosotros para seguir creciendo, así que bienvenida La Teja”, cerró con felicidad.

"El Toyo" (11) manejado por Pablo Calvo y Víctor Solano fue el ganador en la categoría C. (MARVIN_CARAVACA)

Dura carrera

La carrera fue la segunda fecha del Campeonato Nacional Desafío 4x4. En total compitieron 43 carros, divididos en 15 en la categoría A de ocho cilindros, 15 por la B de seis cilindros y 13 en la C de cuatro cilindros.

Cada equipo comandado por un piloto y su acompañante recorrieron el trazado dos veces, pero ojo, la primera vez lo hicieron por el carril izquierdo y la segunda en el derecho, con el transcurrir de los piques el barro y el fuerte sol aumentó la dificultad para pasar varios sectores, como las tucas, las piedras, el codo y el Chirripó.

Algunos chuzos como el Megatron de Allan Vargas y Luis Diego Ramírez, El Nicoyano manejado por Wilky Rodríguez y Alejandro Barrantes no terminaron la carrera porque se quedaron pegados en el barreal, pero eso es parte de la experiencia.

El ambiente es superfamiliar, se pasa lindo de verdad. (Marvin Caravaca)

El vencedor de cada categoría fue el que hizo el recorrido en sus dos heats en el menor tiempo.

Los ganadores en los cuatro cilindros fueron Pablo Calvo y Víctor Solano en el Toyo, Gustavo Canales y Marvin Soto con La Bestia se dejaron los seis cilindros, ratificando su solidez al ganar por segunda vez en la temporada.

En los ocho cilindros el triunfo fue para el Red Bull de Jason y Christopher Venegas, que sus carreras fueron muy emocionantes y se llevaron los aplausos del público.

La tercera y última fecha de la temporada será el próximo en noviembre en una pista y fecha que se anunciará en las próximas semanas.