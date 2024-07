Tragedia en carretera no frenó su pasión por las motocicletas

Michael Ramírez participa en la categoría intermedios del track day organizado por AMA Superbikes. (Alonso Tenorio)

Michael Ramírez fue uno de los pilotos que más llamó la atención este miércoles durante el track day de motos organizado por AMA Superbikes en Parque Viva, debido a la adaptación que le hizo a su motocicleta para que una tragedia no frenara su pasión de manejar.

Este vecino de San Cayetano, en San José, y que trabaja en electrónica de motos, fue uno de los que más disfrutó de la sesión que La Teja presenció en La Guácima esta semana por todos los duros momentos que precedían esta aventura.

“Hace 19 años tuve un accidente de tránsito y perdí parte de la pierna izquierda, pero mi familia, que siempre ha estado envuelta en el mundo de las motos, me ayudó a seguir en esto. Con apoyo de ellos le hicimos varias adaptaciones a la moto para poderla usar en Parque Viva”, contó emocionado.

Nos explicó los cambios que le realizó a la bicha, marca Triumph, para sacarle el jugo al track day.

“En una moto normal, con la pierna izquierda uno realiza los cambios, pero como a mí me falta esa parte del cuerpo, pasamos todo ese sistema a la pierna derecha. Es común que en este tipo de motos con la pierna derecha active el freno de atrás, así que lo trasladé a la mano izquierda para frenar la llanta trasera.

“Por lo general ponemos las rodillas cerca del tanque para sostenernos en la moto durante las curvas, en mi caso tuve que adaptarle una pieza especial más arriba del tanque para hacerlo sin problemas cuando doblo hacia la derecha”, contó.

El proceso para dominar su moto no fue sencillo, tuvo que tomarse un buen tiempo para acostumbrarse y mejorar su estilo de manejo.

“Como todo ser humano, nos acostumbramos a los cambios, pero al principio fue complicado, varias veces me salí de la pista, me costaba hacer los cambios, pero a punta de práctica poco a poco hemos mejorado. Antes las personas que venían al track day me miraban raro, pero ahora me ven como uno más”, agregó.

Michael explicó que la experiencia de correr lo ha ayudado a mejorar sus habilidades de manejo. (Alonso Tenorio)

Michael actualmente participa en la categoría intermedios y nos contó que poco a poco está bajando sus tiempos, por lo que está cerca de pasarse a expertos, mientras ese momento llega, se enfoca en mejorar su manejo para aplicarlo en las calles y especialmente en la pista.

Aprovechó para recomendarles a las personas que aún no se han apuntado a un track day, que lo hagan, la diversión está garantizada.

“Es un excelente pasatiempo, solo el hecho de practicar en un ambiente cerrado y seguro, se disfruta diferente al manejar la moto. Se hacen nuevos amigos, me divierto como si estuviera en familia, cuando uno está dentro puede mejorar sus habilidades como motociclista en la pista y en la calle, ya que uno conoce más la moto y mejora la forma de manejar”, destacó.

Si quiere apuntarse al próximo track day de motos, puede pedir más información a AMA Superbikes en sus perfiles en Facebook e Instagram, puede encontrarlos como AMA SBK CR. Ellos le darán todos los detalles, como los requisitos que debe cumplir para llegarse y las formas de pago de la sesión.