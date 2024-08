Adrián Robert revive un momento curioso que primero lo dejó incrédulo y luego le sacó risas

Adrián Robert fue homenajeado por su gran trayectoria en el motocross. Foto: Lilly Arce.

El nombre de Adrián Robert en el motocross costarricense es sinónimo de éxito y grandeza. El piloto de gran trayectoria le confesó a La Teja el momento que más lo ha impactado en su carrera.

Robert fue parte de los homenajeados en la presentación de la Copa FIM Latin America de Minicross, que se corre este fin de semana en la pista Flow MX Park, en La Guácima de Alajuela, y conversó por unos minutos con nosotros, y revivió una anécdota que lo marcó en su vida.

Muchos imaginarán que eso sucedió en una carrera, pero no es así, pasó fuera de la pista, y fue gracias a un allegado.

“Una vez, uno de mis mejores amigos me decía ‘qué pereza, siempre lo reconocen en la calle’. En un viaje por Estados Unidos, él me molestó que ahí nadie me conocía y no podía rajar que era conocido. No había terminado de decir la frase cuando salió una persona que me vio y me pidió un autógrafo. No lo podía creer y me dio mucha risa”, contó.

Dijo que, actualmente, muchas personas lo reconocen y esos momentos los valora en su corazón.

“El motocross en mi época de apogeo era seguido por muchas personas, por la gran cantidad de patrocinadores y la cobertura de la prensa en ese tiempo. Aún hay fiebres que me reconocen; se siente bonito porque es un premio a todo ese esfuerzo”, agregó.

Claves de éxito

Adrián describió, en pocas palabras, las claves de su éxito en el mundo del motocross.

“La pasión que he tenido y la disciplina, he sido muy disciplinado, aprovechando un poco de lo que uno consigue”, dijo.

Otro de sus secretos es apoyar a los jóvenes por medio de sus vivencias.

“Siempre me ha gustado aconsejarlos, más que todo los que lo buscan; hay unos que se cierran y no les interesa, a mí me gusta compartir lo que he vivido”, describió.

Robert se devolvió en el tiempo para comparar la preparación de los pilotos actuales con los de su época, y mencionó lo único que le faltó para que fuera igual a su crecimiento.

“Como en todos los deportes, primero empieza como un hobby y luego se convierten en profesionales; yo empecé como un pasatiempo, no tenía los medios como ahorita tienen los niños, que desde los cinco años ya son como profesionales, con fogueos a nivel internacional. Las motos han cambiado un montón, pero lo principal es el fogueo fuera del país, yo no tuve mucho de eso, pero me hubiera ayudado”, comentó.

¿Cuál fue la pista en la que tuvo más dificultad? Curiosamente, esa se localiza fuera de Costa Rica.

“Han sido muchas, pero la más técnica fue hace poco de viejo que corrí en Estados Unidos. Se llama Loretta Lynn’s, es una pista supertécnica y, pese a mi gran experiencia, me costó mucho”, describió.

Gran cierre

Este domingo se correrá el último día de competencia en la Copa FIM Latin America en la pista Flow MX Park La Guácima. El evento estelar arranca a las 8 a. m. con los dos heats de las categorías 50, 60 y 85 centímetros cúbicos.

Los boletos tienen un valor de 3.000 colones, y estarán a la venta en la entrada de la pista. Los países participantes son Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.