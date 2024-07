Histórico piloto revive los inicios del autódromo La Guácima, hoy Parque Viva, en su 50 aniversario

Roy Valverde fue parte de los pilotos que corrió en la carrera inaugural en La Guácima. (Albert Marín)

Este 14 de julio el Autódromo La Guácima, actualmente llamado Parque Viva, está de manteles largos porque cumple su 50 de aniversario, marcado de muchos sube y baja en el automovilismo de Costa Rica.

Debido a esta importante fecha, La Teja lo celebra con una entrevista a una persona que ha sido clave en su existencia, que vivió cómo fueron sus inicios. Hablamos de Roy Valverde, expiloto y uno de los expresidentes de la pista.

Su cariño por el circuito, se inició al principio de la década de los setentas, antes que la pista fuera una realidad, gracias a una recomendación de las autoridades para que los fiebres de los motores buscaran un lugar para correr.

“La idea nació en 1972, cuando la Dirección General de Tránsito de ese momento nos indicó que nos daba un año como máximo para usar el estadio Nacional como pista de carreras porque se había puesto peligroso, por lo que debíamos buscar otro lugar”, comentó.

La primera carrera en el antiguo autódromo La Guácima, hoy Parque Viva, llegaron 50 mil personas. (Roy Valverde)

A partir de ahí, pusieron un anuncio en el diario La Nación para buscar el nuevo lugar. Así salieron muchas novias, pero al final eligieron un terreno en la actual ubicación en La Guácima, en Alajuela.

“Se sacó un anuncio en el periódico, en el cual dijimos que se buscaba un terreno para construir un autódromo, y que se necesitaban, al menos, 30 hectáreas bajo varias condiciones. Mucha gente escribió y entre las opciones más cómodas fue La Guácima, donde finalmente se adquirió la propiedad”, relató Valverde.

Con el terreno comprado, se vino la construcción de la pista; ahí entró en escena don Roy, quien en ese tiempo era un veinteañero que daba sus primeros pasos como piloto, pero que ahí se vistió como vendedor.

“Con la construcción del autódromo me involucré mucho porque vendí acciones; era un simple corredor fiebre que tenía 21 años. Cuando surgió la idea de construirlo porque el automovilismo estaba creciendo muchísimo, me comprometí más porque mi hermano, Jorge Arturo, fue junto con Carlos Barrientos los ingenieros diseñadores de la pista”, agregó.

Parte de los atrasos en la pista fueron para nivelar el terreno. Foto: Cortesía Renger Infante.

A cada piloto le dieron varias acciones para vender por $300 dólares cada una; en total, la gente compró 1.400 acciones en dos años, con lo que se recaudaron $420 mil. En 1974 se inauguró la pista.

“Se vendieron acciones para financiar el proyecto; en una primera partida se sacaron 1.200 y después 200 más, al tipo de cambio en esa época. A todos los pilotos nos dieron de cinco a 10 acciones para venderlas, entonces todos visitamos a amigos, dueños de empresas y así se consiguió el dinero”, explicó el expiloto.

Pese que las acciones se vendieron en dos toques, surgieron otros atrasos, como acondicionar el terreno y una situación que nunca había pasado en Tiquicia.

“Fue una lucha muy grande, la construcción se atrasó bastante porque cuando mi hermano mandó a hacer el estudio de suelos, el terreno que se había adquirido tenía mucho barro de olla. Entonces, se bajó el nivel del suelo para encontrar tierra firme, por eso la pista no está a nivel con el resto del terreno.

“También se presentó un desabastecimiento de asfalto en el país, por eso la pista se asfaltó con dos meses de atraso. Debido a ello, se inauguró solo la pista, sin instalaciones, cercas ni graderías y otros servicios básicos”, recordó don Roy.

Este fue el primer trazado de la pista, que duró desde 1974 a 1987. (Albert Marín)

Un boom

El 14 de julio de 1974 se inauguró la pista con una carrera; tanto fue el pegue que 50 mil personas fueron a la actividad.

“La inauguración en ese tiempo fue declarada como el evento de mayor interés en el país; era el tema de conversación de la gente, y toda Costa Rica quería ir, pero mucha gente quedó fuera”, agregó.

En las fotos compartidas por don Roy, se vio que los fiebres vivieron el evento desde la orilla de la pista, algo muy peligroso, pero que por dicha, no se convirtió en una tragedia.

“Costa Rica es un país privilegiado en muchas cosas, porque corrimos en el estadio Nacional, Rancho Redondo, Grecia y no sucedió ningún hecho de gravedad. Cuando se inauguró el autódromo no tenía cercas, la gente estuvo al borde de la pista y, gracias a Dios, no sucedió ningún accidente ni ninguna persona fallecida”, enfatizó.

Así se promocionó la primera carrera en La Guácima en el periódico La Nación. (Albert Marín)

Varios líderes

La primera junta directiva del autódromo estuvo conformada por Jorge Jiménez, como presidente; Jacinto Xirinachs como vicepresidente; Allan Hooper como secretario; Arnoldo Quirós fue el tesorero; mientras que el fiscal era Jorge León.

La Guácima ha tenido seis presidentes; ellos han sido en su orden: Jorge Jiménez, Arnoldo Quirós, Roy Valverde, Javier Quirós, Carlos Rodríguez y desde el 2015 a la actualidad la lidera Grupo Nación.

La pista tuvo tres modificaciones; el primer trazado era 2.200 metros y así funcionó entre 1974 y 1987; en ese año se amplió a 3.100 metros y se agregó el lago, hasta que en 201 se recortó a 2.000 metros, para dar espacio al anfiteatro.

Don Roy augura que para el 2025 el automovilismo tendrá su auge en Costa Rica, gracias a la fuerte inversión en nuevas pistas, como en Panamá, fenómeno que podrá repercutir en nuestro país con más eventos y mucha inversión privada.