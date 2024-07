María Paula Saborío voló en la tercera fecha del campeonato nacional de motocross

María Paula Saborío tuvo que hacer extras para ganar su categoría. Foto: Cortesía.

La piloto María Paula Saborío hizo trabajo extra para dejarse la tercera fecha del Campeonato Nacional de Motocross y mantener su buen momento en la temporada.

Saborío, del equipo Kawasaki, tuvo que correr tres veces por la categoría Femenino Open, el pasado fin de semana, en la pista Los Alpinos en Corralillo de Cartago. En la primera corrió el segundo heat de la fecha anterior, que se había reprogramado por las fuertes lluvias y, posteriormente, los dos heats de la tercera jornada. En todos se impuso con solvencia ante sus rivales.

Tras el triunfo, la joven comentó que el éxito ha sido gracias a unos pequeños cambios que hizo en su preparación.

“Ahora tengo mucho más entrenamiento. Me sentí muy bien físicamente, y muy fuerte desde el inicio de la competencia por lo que me concentré en ganarla. Además, ahora me siento muy cómoda en mi Kawasaki 250. Me siento más segura”, explicó Saborío.

María Paula volverá a la competencia el próximo domingo 28 de julio con la cuarta fecha de la temporada en la pista Las Lagunas en Pérez Zeledón