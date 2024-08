Vea el chuzo “viejito” que conquistó a una veinteañera

El resultado final sorprendió a muchos. Foto: Cortesía.

Andrea Barboza se sale del molde en el estilo de las personas que tienen un carro antiguo, ya que a sus 20 años decidió que su primer automóvil fuera un Datsun 120 Y, año 1978, y en la calle sorprende a muchas personas.

En el Chuzo de la Semana les contamos cómo esta joven se mandó a este mundo de los carros, que le ha dado muchas alegrías.

Nos relató cómo hace dos años el Datsun llegó a su vida gracias a su papá Fabián.

“Mi papá primero lo compró para arreglarle algunas partes, ponerlo al día con el marchamo y la revisión técnica, y después venderlo. Cuando lo adquirió y lo llevó a la casa, me pasó una foto y desde ahí le dije ‘lo quiero para mí’.

“Entonces lo llevó a la casa y le pagaba una cuota durante varias quincenas para dejarme el carro, y él recuperara la plata que había invertido.

“Cuando le pagué completamente el carro y lo pusimos al día, le arreglamos el interior, como el techo, el piso y los asientos”, describió.

Esta fue la primera foto que le mandó su papá Fabían a Andrea, la guarda con mucho cariño. Foto: Cortesía.

Andrea es de las personas que luchan para cumplir una meta, por eso no dudó en decirle a su papá que se lo compraba y se lo pagaba a cuotas.

“A mí siempre me han gustado los carros antiguos. Él, desde que me mandó la foto, sabía que me iba a gustar. Quizás pensó en que me lo dejara, pero yo soy de las personas que, si quiero algo, debo esforzarme por ello. Entonces le dije que se lo compraba y él aceptó”, dijo.

Actualmente, trabaja en un call center y una parte de lo que ganaba iba para el carrito, pero tuvo varios desafíos para cumplir su sueño.

“Al principio me acomodé para pagarlo, porque me quedé sin trabajo en los primeros meses del 2023. Luego de sacar un curso que tenía pendiente, empecé a pagarle las cuotas a mi papá”, agregó.

Con los arreglos listos, la vecina de Coronado en San José, le saca mucho provecho al carro, y espera que eso sea por muchos años.

“Lo uso para todo, para trabajar y hacer mandados. Lo he manejado hasta Puntarenas, lo he llevado a otros lugares como Heredia y otros puntos de San José, camina muy bien”, dijo.

Los asientos también fueron restaurados durante la etapa de arreglos. Foto: Cortesía.

Pasión heredada

La pasión de Andrea por los carros antiguos fue heredada por su papá Fabián. Ahora que tienen el Datsun, lo llevan a varias exhibiciones.

“Como a mi papá y a mí nos gustan las exhibiciones de carros antiguos, antes fuimos varias veces para verlos, pero nunca llevamos uno. Cuando tenía el mío listo, pregunté en un grupo si lo podía llevar y me respondieron que sí, cada vez que puedo lo llevo”, comentó.

La parte que más disfruta es cuando la gente se da cuenta de que ella es la dueña del carro.

“Todo el mundo se sorprende al ver que yo soy la dueña del carro, porque esperan que sea alguien mucho mayor, a algunos les cuesta creerlo, a otros me preguntan cómo lo conseguí. Nadie se imagina que una muchacha de 20 años tenga un carrito antiguo.

“En la calle me han dicho ‘qué lindo carro’ y me hacen sentir muy bien, me han ofrecido cambiarlo y venderlo, pero no está en venta. Espero que me dure por muchos años, hasta que no dé más porque, como es mi primer carro, le tengo un cariño especial”, finalizó.

